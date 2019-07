Ion Cristoiu spune că, în mod normal, organele de anchetă trebuiau să informeze opinia publcă despre evoluţia cazului, ceea ce nu s-a întâmplat.

“Am fost şi sunt încă prudent faţă de ce ne spun autorităţile faţă de mersul anchetei. Sunt prudent deoarece în astfel de cazuri, în România, poate şi în alte părţi, în Rusia şi Mongolia, ca să mă refer la ţări surori ca nivel de civilizaţie, apare o precipitate a organelor de anchetă, sub presiunea opiniei publice de a găsi cu orice preţ vinovatul, vinovatul mărturiseşte şi se închide discuţia. În cazul de faţă avem sigur, din punct de vedere public, o declaraţie dinspre organele de anchetă că Dincă şi-ar fi recunoscut cele două crime, e vorba nu numai cde Alexandra, ci şi de Luiza, dar după asta s-a aşternut tăcerea. Normal ar fi fost , nu era nimic împotriva mersului anchetei, dacă opinia publică era ţinută la curent nu prin surse, ci cu informări oficiale care să confirme mărturia lui”, a afirmat jurnalistul.

Ion Cristoiu a subliniat că în prezent nu există dovezi care să confirme mărturia lui Gheorghe Dincă că le-ar fi omorât pe Alexandra şi Luiza. Jurnalistul nu exclude posibilitatea unei înţelegeri în acest caz şi spune că i se pare supect că au apărut acum informaţii despre problemele psihice ale suspectului.

“ Deocamdată noi nu avem din punct de vedere penal, detectivistic, confirmarea mărturiei lui. Faptul că s-a schimbat încadrarea nu înseamnă că aşa şi este. Eu nu am pus la îndoială, eu am pus că, şi noi suntem jurnalişti şi principalul scop al nostru este să şi punem întrebări, dar să luptăm împotriva unei posibile muşamalizări a acestui caz. Există în România ca sub presiunea opiniei publice organele de anchetă să facă o înţelegere cu respectivul nu ştiu din ce motiv, poate să fie înţelegere că nu îi mai fac nimic pentru transporturile sale ilegale sau poate numai pentru viol sau pentru trafic de fiinţe vii. E suspect că au început să apară, abia acum ştiri că deja el se comportă anormal, lucru care contrazice sângele rece. Ca să poţi să tranşezi, adică să arzi un corp uman, adică nu e vorba cî din greşeală o loveşti pe respectiva şi ea moare. Deci eu spun în sensul următor, pentru că orice încercare de a închide acest scandal dăunează concluziilor în legătură cu acest scandal. Oricum avem sigure dovezi multe şi ferme în legătură cu bălbâiala autortăţilor”, a afirmat Ion Cristoiu.

Gheorghe Dincă va ajunge la Penitenciarul Jilava pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, nefiind însă, stabilită o zi când va fi adus, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Administraţiei Penitenciarelor.