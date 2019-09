20:10 Mama şi bunicul Luizei, duşi cu o ambulanţă pentru victime multiple la Spitalul din Craiova

Mama şi bunicul Luizei sunt transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova cu o ambulanţă pentru victime multiple de la ISU Dolj, după ce anterior aceştia au refuzat transportul cu Ambulanţa. Cei doi au acuzat stări de rău, după ce jandarmii au încercat să o ia cu forţa pe mama Luizei.



Mama şi bunicul Luizei sunt transportaţi, vineri seara, cu o ambulanţă pentru victime multiple a ISU Dolj la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova. Bunicul Luizei, care este cunoscut cu probleme cardiace, este monitorizat de echipajul SMURD până la sosirea la Craiova.



Mama şi bunicul Luizei au fost consultaţi de medicii de la Ambulanţă după ce li s-a făcut rău în timp ce jandarmii se aflau în curtea lor ca să pună în aplicare un mandat prin care Monica Melencu trebuia dusă la sediul DIICOT Craiova pentru recoltarea de noi probe biologice.



20:00 Procuror-şef DIICOT: Nu poţi invoca lipsa de încredere ca să nu te supui unei decizii judecătoreşti



Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, susţine că intervenţia pentru ducerea mamei Luizei la DIICOT a fost aprobată printr-o decizie judecătorească şi că nimeni nu poate invoca lipsa de încredere ca să nu se supună unei astfel de hotărâri.

19:17 Birchall, despre situaţia din casa Melencu: Am rugat şeful DIICOT să acţioneze cu respect faţă de lege



Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat pentru MEDIAFAX că nu a ştiut nimic despre acţiunea DIICOT privind mandatul de aducere a mamei Luizei şi i-a cerut şefului Direcţiei, Felix Bănilă, să acţioneze „cu respect faţă de lege”.



18:50 Tonel Pop, despre amenda dată de DIICOT mamei Luizei: Înţeleg că o să o conteste



Avocatul Tonel Pop a declarat, pentru MEDIAFAX, că familia Luizei ar vrea să conteste amenda primită pentru că nu s-a prezentat la sediul DIICOT Bucureşti, subliniind că, din punctul său de vedere, procurorii vor retrage sancţiunea de frica opiniei publice.



18:40 Bunicul Luizei s-a stropit pentru a doua oară cu benzină



Inainte de acest gest el a declarat că el şi mama Luizei nu au vrut să plece cu jandarmii pentru că nu mai au încredere în nimeni.



„Au venit la poartă, i-am întrebat cu ce drept au intrat, mi-au spus că vor să vorbească cu mine, când i-am vazut civili n-am stiu cine sunt. Au zis ca in baza acelui mandate trebuie să semneze şi să a merg cu dânşii, să ne audieze, aşa au zis. Nu am încredere. (...) Au vrut sa ne despartă, sa ne ducă separat, n-au vrut să ne ia pe amandoi.



„Nu mai am cuvinte, nu ştiu de ce ni se întâmplă nouă toate astea”, a spus bunicul Luizei, după ce s-a întors în curte.



La domiciliul familiei Melencu se află agenţii procedurali şi jandarmii pentru a pune în executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice.



Mama Luizei însă a refuzat să meargă. „Nu plec, să mă aresteze”, a spus mama Luizei. „Nu mergem nicăieri, să fie clar!”, a spus, la rândul lui, bunicul fetei.

„Am probleme cu inima. Am 21 tensiune. Împreună, da (merg la spital, n.r.)”, a spus bunicul Luizei. Medicul de pe Ambulanţă a precizat că cei doi vor fi duşi la spital din cauza unei stări de lipotimie.



„O s-o luăm la spital pentru o stare de lipotimie. O s-o luăm la spital pe doamna şi pe domnul”, a spus doctorul.



Vecinii s-au strâns la poarta familie Melencu. Oamenii sunt revoltaţi de ce s-a întâmplat la Caracal, după ce jandarmii au venit să o ridice pe mama Luizei pentru a o duce la DIICOT.

„Este a patra oară de când o ia Salvarea. A patra oară. E cu inima", a spus o vecină.

IGPR: Tribunalul Bucureşti a eliberat mandatul de aducere a mamei Luizei



Jandarmii şi poliţiştii pun în executare mandatul de aducere a mamei Luizei eliberat de magistraţii Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, informează IGPR.



Oamenii legii acţionează în baza articolului 266 Cod Procedură Penală (Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere - Executarea mandatului de aducere).



Jandarmii şi agenţii se află, la ora transmiterii ştirii la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice.

Mama Luizei Melencu: „Încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei”



Monica Melencu, mama Luizei a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX că anchetatorii „încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei” şi au adus jandarmii să o ia cu forţa.



„Vor să mă ia cu forţa. Pentru ce, pentru ce că nu am făcut nimic! Au adus jandarmii să mă ia cu forţa. Încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei. Îmi este foarte frică şi imi este rău. Simt că nu mă pot tine pe picioare", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Monica Melencu, mama Luizei Melencu.



Bunicul fetei le-a strigat jandarmilor: „Ce aveţi cu noi? De ce ne luaţi? Nu vrem funcţii, nu avem de-a face cu politica. Lăsaţi-ne să trăim liniştiţi”.



Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă şi, ulterior, a leşinat.

Tonel Pop, după descinderea DIICOT la casa Melencu: Sunt şocat. Procurorii m-au ameninţat



Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat, în timp ce jandarmii se aflau la casa Melencu din Caracal, că este şocat şi a precizat că a fost ameninţat de procurorii DIICOT cu un dosar penal, de aceea nu îşi mai poate sfătui clienţii.

Mama Luizei a leşinat în timp ce se certa cu jandarmii.

Bunicul Luizei a avut la un moment dat un schimb de replici cu un jadarm:

Jandarm: Vă respect părul alb

Bunicul Luizei: Părul alb da, dar nu durerea din suflet. (...) Am pierdut o fată scumpă şi dragă. Veniţi să ne luaţi ca pe nişte perverşi. Cu ce am greşit noi? Refuzăm, am refuzat indiferent de ce se întâmplă.

Jandarm: suntem aici să desfăşurăm activităţi specifice. Vă multumesc

Bunicul Luizei: Ştim noi ce se întâmplă acolo? (nr: sediul DIICOT) Nu mai avem încredere în nimeni. Ştim ce se întâmplă în cuşca cu lei, dacă intrăm acolo?"

Ulterior, bunicul fetei a ameninţat că îşi dă foc.

Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT Bucureşti pentru a-i fi prelevate probe biologice, chiar dacă a primit citaţie în acest sens.

Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei, iar vineri a fost emis un mandat.