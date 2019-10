Mama Luizei spune că, după cele şase luni de la semnalarea dispariţiei fetei, nu a primit nici un răspuns de la anchetatori.

În urmă cu şase luni, pe 14 aprilie, Luiza Melencu, o liceană din judeţul Dolj a pornit de dimineaţă de acasă spre Caracal. Fata a plecat să scoată bani trimişi de mama sa, care lucra pe atunci în Anglia, dar nu s-a mai întors acasă.

Potrivit părinţilor, fata a dispărut în Caracal după ce a luat o maşină de ocazie de pe strada Craiovei, ca să revină în comuna doljeană, Dioşti acolo unde o aşteptau bunicii.

În urmă cu şase luni, pe 14 aprilie pentru părinţi, bunici şi rudele apropiate ale Luizei a început calvarul.

Mama Luizei spune că după şase luni de anchetă nu a primit de la statul român nici un răspuns legat de fiica ei.

„Se împlinesc şase luni de la dispariţia fetei noastre şi după atâta timp, aşa cum am vorbit şi cu apropiaţii, nu avem nici un răspuns de la instituţiile care s-au ocupat de anchetă. Nu ştim dacă trăieşte sau nu”, a spus Monica Melencu, mama Luizei.

Femeia susţine dacă nu ar fi apărut cazul Alexandrei probabil nici nu s-ar fi aflat de Luiza.

„Noi am declarat imediat dispariţia Luizei, dar în trei luni de zile, până la apariţia noului caz, cel al Alexandrei nu ştiam nici măcar cine a luat-o pe fiica noastră cu maşina. Procurorul de la Craiova ne spunea că se loveşte de un zid. Probabil că şi noi păţeam ca şi Nelu Geneş din Caracal a cărui fiică a dispărut în urmă cu 20 de ani şi nici acum nu are un răspuns de la autorităţi. După mediatizarea cazului am aflat şi noi că Luiza a fost luată de Gheorghe Dincă, un om care a declarat că a omorât atât pe fiica mea cât şi pe Alexandra. Dovezi că aceste fete sunt moarte nu sunt”, a spus Monica Melencu, mama Luizei.

Mama Luizei spune că că tot ce îşi doreşte este să afle adevărul. Femeia susţine că nu înţelege dacă nu există suficiente dovezi în achetă, de ce Luiza nu este dată nici în consemn peste graniţe. Ea spune că a fost contactată de jurnalişti din Italia pentru căutări.

„După datele apărute despre Gheorghe Dincă că a avut fete în Italia, Luiza este căutată acolo. Am fost sunată din Italia de jurnalişti ca să dau date. O caută cei din Italia. Statul român nu face nici un fel de căutări peste graniţe. Nici măcar nu este dată în consemn. Aici avocatul nostru a făcut nişte solicitări în urmă cu trei luni pentru audierea unor persoane şi au fost acceptate abia acum”, a mai spus Monica Melencu.

Mama Luizei mărturiseşte că deşi au trecut şase luni şi nu are nici un semn de la fiica sa ea crede că trăieşte.

„Eu nu cred că fiica mea este moartă. Eu presimt că trăieşte. Cu cât timpul trece îmi este şi mai dor de ea. Părinţii mei sunt şi mai distruşi de durere”, a mai spus Monica Melencu.