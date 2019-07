Olga Filip este instructor la Şcoala de Arte şi Meserii din Slatina, care are şi o filială la Dobrosloveni şi a mers de multe ori cu ocazia, luată de Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut, duminică, faptul că le-a ucis pe cele două fete, Alexandra şi Luiza.

„Eu la Dobrosloveni făceam activitatea cu copiii. Făceam naveta de la Caracal, că nu este distanţă mare, iar când pierdeam microbuzul mergeam cu ocazia. Este un punct în Caracal de unde se ia ocazia, de lângă un sediu bancar situat pe şoseaua către Slatina. Şi preferam să merg cu acest om pentru că era aşa apropiat de vârtsa mea. Ziceam că are peste 60 de ani, e om trecut prin viaţă. Şi pe traseu era atent, concentrat pe volan. Nu asculta radio, nu încerca să lege discuţii”, a spus Olga Filip.

Femeia spune că singurele cuvinte pe care le-a schimbat cu Gheorghe Dincă erau legate de traseul pe care merge.

„Nu avea o maşină de taxi, ci o maşină personală. O maşină gri deschis. Când venea să ia la ocazie, întreba unde mergeţi? Spuneam la Dobrosloveni şi răspundea doar <haideţi!>. Aceasta era singura comunicare. Eu aveam şi un traseu scurt de 5-6 kilometri. Şi am mers cu el de maximum trei ori”, a mai spus femeia.

Olga Filip povesteşte că a cunoscut-o pe Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, dată dispărută miercuri.

„Nu am crezut niciodată că acest individ este un criminal. Şi i-a căzut în mâini exact un copil cuminte. Alexandra era un copil liniştit, respectuos. Eu am cunoscut-o în gimnaziu. A venit doi ani la cursurile de cusut şi ţesut şi era foarte implicată. Vorbea foarte frumos. Apoi, când a ajuns la liceu nu a mai venit pentru că a zis că are mult de învăţat. Şi într-adevăr învăţa foarte mult. Am iubit-o pe această fată ca pe propriul copil. Sunt şocată de ceea ce i s-a întâmplat. Era o fată foarte puternică. Ea şi dacă îi făcea un băiat ceva imediat îl capsa. Avea încredere în ea”, a mai spus Olga Filip.

Femeia din Caracal a spus că acest caz al dispariţiei celor două fete şi ulterior informaţia cum că Gheorghe Dincă a recunoscut crimele, a speriat întreg oraşul.

„Ne-a speriat pe toţi acest caz. Nu mai avem înceredere să mergem pe drum”, a mai spus Olga Filip din Caracal.

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, în urmă cu puţin timp, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru Mediafax.

„Da, este adevărat. A recunoscut că le-a omorât pe amândouă. Sunt două fapte de omor. A oferit nişte explicaţii. Acum sunt din punctul dânsului de vedere, au venit aici pentru a întreţinere relaţii sexuale, au fost discuţii mai aprinse şi în urma acelor discuţii le-a lovit şi în urma loviturilor s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din declaraţiile dânsului au venit de bună voie", a declarat Bogdan Alexandru, avocatul lui Gheorghe Dincă, pentru Mediafax.