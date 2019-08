13:30 Primele analize arată că hainele ridicate de pe câmp, din Caracal, nu sunt ale Luizei



Hainele ridicate, duminică, de pe câmpul situat între Caracal şi Craiova nu sunt ale Luizei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Cu toate acestea, hainele vor fi expertizate în continuare.

Citiţi continuarea...

11:35 Anchetatorii verifică podul casei lui Gheorghe Dincă, de unde au ridicat noi probe



Anchetatorii verifică, duminică, podul casei lui Gheorghe Dincă, din Caracal, de unde au ridicat noi probe în anchetă, acestea urmând să fi expertizate. Este prima dată când echipele extinse intră în casa lui Dincă, până acum fiind verificată curtea.



Citiţi continuarea...

10:21 O femeie a sesizat Poliţia că a găsit haine lângă locul unde s-a căutat telefonul Luizei

O femeie a sesizat, duminică, Poliţia Caracal că a văzut haine de damă în apropierea locului unde s-au desfăşurat cercetări pentru găsirea telefonului Luizei. Femeia a spus că a văzut blugi şi pantaloni scurţi.

Citiţi continuarea...

10:12 Gheorghe Dincă a spus anchetatorilor cum a ars cadavrul

Gheorghe Dincă, ucigaşul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sâmbătă, că a folosit pentru creşterea temperaturii, în butoiul în care a ars cadavrul, vaselină şi carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susţine că l-a aruncat în Dunăre.



Potrivit surselor citate, Gheorghe Dincă a spus la audieri că a ucis-o pe Luiza cu o lovitură de pumn, scenariu descris şi în cazul Alexandrei, iar apoi a aruncat cadavrul în Dunăre. Anchetatorii au mai căutat şi zilele trecute, după indicaţiile date de criminal, dar nu au găsit urme.



Sursele judiciare au mai declarat pentru MEDIAFAX că ucigaşul a spus că a pus cadavrul Alexandrei în butoi, iar deasupra a mai pus vaselină, carton bitumat şi cârpe, pentru a creşte temperatura.



De altfel, unul dintre vecini a şi declarat că s-a simţit miros de cârpă arsă.



„În ziua respectivă eu am făcut grătar în curte. De la el nu am văzut niciun fum. Mirosea a cârpă... m-am dus în grădină să mă uit dacă e foc pe undeva... nu s-a văzut niciun foc, nimic. Deci a cârpă mirosea dar nu s-a văzut nici urmă de fum, absolut nimic. A cârpă arsă, atât. (...) M-au întrebat şi de la poliţie şi de la parchet şi am spus că s-a simţit un fum, dar nu ştiu de unde au provenit. Nu sunt singurul vecin care spune chestia asta. S-a simţit miros de cârpă în jur de 5 jumate – 7 seara, joi seara”, a spus vecinul Marian.

Citiţi continuarea...

Ştirea iniţială. În cursul zilei de sâmbătă, trei telefoane care îi aparţin lui Gheorghe Dincă au fost ridicate şi urmează să fie expertizate de specialişti.

Alte fragmente osoase şi probe biologice au fost recoltate, tot sâmbătă, în urma cercetărilor efectuate de anchetatori la locuinţa lui Gheorghe Dincă, din Caracal.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că este vorba de haine de damă şi posibile urme de sânge. Şi hainele de damă găsite în locuinţa lui Dincă au urme biologice pe ele.

De asemenea, după mai bine de o oră de verificări într-un lan de floarea soarelui, ofiţerii s-au retras, fără să fi găsit telefonul Luizei, care ar fi fost singura probă directă ce ar fi dus la incriminarea lui Gheorghe Dincă, pe lângă propria declaraţie.

În ceea ce priveşte beciul cu arhitectură complicată, acesta ar fi, de fapt, o rampă pentru maşini, unde erau puse autoturismele în timp ce Dincă lucra sub ele.

Beciul nu a fost încă verificat, deoarece nu ar fi informaţii, la acest moment, că fetele ar fi fost ţinute acolo.