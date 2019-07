Prietena Alexandrei, Marina, a povestit, pentru MEDIAFAX, că fata a fost nevoită să meargă cu o maşină de ocazie la Caracal pentru că la ora respectivă nu era niciun mijloc de transport în comun.

„Suntem patru prietene şi aveam un grup pe care discutăm, ne povesteam diverse aspecte. Eu cu Alexandra suntem prietene de la grădiniţă, am fost colege şi în gimnaziu. Eram şi la ansamblul de dansuri de 8 ani. Am mers la acelaşi liceu, dar în clase diferite. Cu o seară înainte ca Alexandra să fie răpită am vorbit pe acel grup. Alexandra era ok. Din ce ştiu eu, ea a plecat în ziua respectivă la Caracal ca să se întâlnească cu prietenul ei. Şi el este licean, dar la o altă unitate şcolară, la Liceul Industrial Caracal. Erau împreună de ceva timp, cred că de aproape un an. El nu este din Caracal, stă înt-un sat apropiat de noi, în Reşca, dar în ziua aceea, când Alexandra a dispărut, amândoi aveau treabă în oraş (nr- Caracal) şi urmau să se întâlnească acolo. Alexandra a plecat la ora 9.30-10.00 şi atunci nu era niciun microbuz. De obicei, în vacanţă sunt puţine microbuze. Unul dimineaţa la 5 şi altul la ora 7.15 minute. Aşa a ajuns să ia ocazia. Nu a mai ajuns la întâlnire. Prietenul ei a aşteptat-o două-trei ore şi nu a mai ajuns la întâlnirea cu el. Am început să sunăm şi noi şi el, dar avea telefonul închis", a precizat Marina.

Prietena Alexandrei spune că şi în timpul anului şcolar microbuzele sunt puţine şi povesteşte că şi ea a mers de multe ori cu maşini de ocazie.

„Eu am mers cu ocazia chiar şi în timpul anului şcolar pentru că microbuzul pleca la ora 12.00 şi orele începeau la 14.00. Trebuia să stau aproape două ore singură prin curtea şcolii. Sunt tot din Dobrosloveni şi cred că spre deosebire de Alexandra am avut mai mult noroc pentru că nu stau la strada principală în comună. Alexandra stătea la principală şi acolo veneau mulţi care luau la ocazie dinspre Slatina. Eu plecam la ocazie cu cei care veneau din satele apropiate. Mulţi îl cunoşteau pe tata. Şi de obicei preferam să merg cu oameni în vârstă pentru că erau de încredere. Acum, după acest caz, nu voi mai merge cu ocazia", a mai spus Marina.

Adolescenta susţine că persoanele care oferă transport la ocazie racolează persoanele din staţiile pentru microbuze sau autobuze.

„După ce trece microbuzul sau autobuzul, prin staţiile respective trec cei care iau la ocazie şi întreabă: mergi? Ei ştiu că toţi cei care stau acolo aşteaptă să ia un mijloc de transport. Sunt foarte mulţi care fac acest transport la ocazie", a mai povestit Marina.

De lipsa microbuzelor se plâng şi cei ca trebuie să facă naveta.

„În timpul anului şcolar, microbuzele au o frecvenţă mai mare. Adică dimineaţa avem la 9.15 şi la 10.15 microbuz. Apoi mai era la prânz, când ieşeau copiii, la 12.00, la 13.00, la 14.00. În vacanţa de vară nu mai sunt atât de multe microbuze, cel puţin pe ruta Caracal- Dobrosloveni. Poate dimineaţa foarte devreme şi apoi mai este unul după ora 16.15", a declarat Olga Filip, instructor la Şcoala de Arte şi Meserii din Dobrosloveni.

Localnicii din Caracal, dar şi din localităţile apropiate, spun că în staţii nu este afişat un program al mijloacelor de transport în comun.

Alexandra Măceşanu (15 ani) a dispărut, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut în aprilie 2019 şi Luiza Melencu (18 ani). Suspectul, Gheorghe Dincă, a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-şi anunţa răpirea. Dincă şi-a recunoscut duminică faptele şi a spus le-a omorât pe fete şi că a ars cele două cadavre.