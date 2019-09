11:22 Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care a stat până la ora 6 pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă, a fost pus sub acuzare, marţi, de către procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), pentru infracţiunea de abuz în serviciu în legătură cu intervenţia în cazul Alexandrei Măceşanu.



Tot în cursul zilei de marţi, la sediul Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie urmează să se prezinte poliţiştii Violeta Mirea- soţia fostului şef al Poliţiei Caracal, Vasile Marian şi Eugen Ţenea, care vor fi puşi şi ei sub acuzare în dosarul Caracal, potrivit surselor citate.



La începutul lunii august, procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care s-a ocupat de cazul Caracal şi care nu ar fi permis agenţilor de poliţie să încalce mandatul de percheziţie şi să descindă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6:00, a fost suspendat din funcţie.



Vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt anunţa că a declinat Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie cauza privind modul în care structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit în cazul Alexandrei Măceşanu.



În acest dosar au avut loc deja audieri.



Pe 29 august, prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Caracal, Cătălin Zăvoianu, a fost audiat aproximativ cinci ore la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) în dosarul privind maniera cum procurorii şi poliţiştii au instrumentat cazul Caracal, iar pe 7 august, fostul adjunct din IPJ Olt Nicolae Alexe s-a prezentat la Secţie, fiind audiat audiat aproape 6 ore.



Fostul adjunct al IPJ Olt este cel care a apelat la Remus Rădoi, patronul unei firme de pază, în noaptea în care era căutată Alexandra Măceşanu, pentru a-i cere informaţii cu privire la o maşină. Remus Rădoi spune că, din punctul său de vedere, Poliţia nu a greşit cerându-i ajutorul, ba mai mult, trebuia să solicite sprijin din mai multe părţi.



Nicolae Alexe a mai declarat că a propus procurorilor care se ocupau de dispariţia Alexandrei să intre în flagrant în casa lui Gheorghe Dincă, invocând prevederea din Constituţie care le permitea acest lucru, însă magistraţii nu au fost de acord, deoarece nu erau siguri că victima e acolo.



Procurorii Secţiei pentru anchetarea magistraţilor au deschis un dosar in rem în cazul Caracal, faptele cercetate fiind abuz în serviciu, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul.



Anterior, procurorii DIICOT au anunţat că au disjuns dosarul Caracal şi au transmis către Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie cauza care vizează neglijenţă în serviciu, în privinţa apelurilor pe care le-a efectuat Alexandra Măceşanu la 112.

Ştirea iniţială. Cristian Ovidiu Popescu s-a prezentat marţi dimineaţă la sediul Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), fără a face declaraţii, însoţit de avocat.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că acesta va fi pus sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul privind maniera în care au intervenit autorităţile în cazul Alexandrei Măceşanu.

Potrivit surselor citate, şi Violeta Mirea, soţia fostului şef al Poliţiei Caracal, va fi pusă sub învinuire, pentru aceeaşi infracţiune.

