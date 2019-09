12:40 "Nu avem nimic de declarat", a declarat avocatul Violetei Mirea, la ieşirea de la sediul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.



Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Violeta Mirea, şefa Secţiei de Poliţie Rurală Osica de Sus, care are arondate mai multe localităţi, printre care şi comuna Dobrosloveni, unde locuieşte familia Alexandrei Măceşanu, a fost pusă sub acuzare pentru infracţiunea de abuz în serviciu în dosarul privind intervenţia autorităţilor în cazul Caracal.



Procurorul Cristian Popescu, care a stat până la ora 6 pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă, a fost pus şi el sub acuzare de către procurorii Secţiei de anchetă pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenţia în cazul Alexandrei Măceşanu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.



Tot în cursul zilei de marţi, la sediul Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie urmează să se prezinte poliţiştii Vasile Marian şi Eugen Ţenea, care vor fi puşi şi ei sub acuzare în dosarul Caracal, potrivit surselor citate.

