Chirurgul Mircea Beuran a făcut o serie de declaraţii referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operaţii duminică dimineaţa, la Realitatea Plus.

Acesta a fost întrebat dacă managerul spitalului nu a informat Ministerul Sănătăţii.

„Probabil, probabil da, dar eu n-am de ce să fac această verificare. Odată ce eu am făcut anunţul, mai departe trebuiau să se rostogolească acestea în ordine ierarhică. (...) Imediat cum s-a terminat acest eveniment şi intervenţia chirurgicală, personal am anunţat managerul spitalului , directorul medical , am anunţat responsabilul chirurg de bloc operator şi am stat de vorba cu familia , explicându-le toate aceste lucruri din momentul în care am venit şi ce am făcut eu şi ceea ce am aflat din discuţia cu echipa care a fost în sala respectivă. (...) Problema este că există o ierarhie, eu mi-am respectat ierarhia mea, din poziţia de chirurg şi şef de secţie nu am altă responsabilitate decât aceea de a anunţa forul meu superior şi am anunţat, inclusiv discuţia cu familia”, a explicat acesta.

În plus, acesta a explicat şi o altă cauză despre care se vehicula că ar fi putut conduce la un asemenea incident..

„Este eroare umană în clipă în care se urmăreşte dacă toate procedurile operaţionale pentru a pune o sala în funcţiune şi care nu aparţine echipei operatorii au fost îndeplinite. A rămas că se face o anchetă tehnică etc. Noi nu ne dăm cu presupusul”, a mai explicat chirurgul Mircea Beuran.

Chirurgul Mircea Beuran: Nu a căutat nimeni să muşamalizeze. Finalizând operaţia, am parafat protocolul

Mircea Beuran a spus că semnătura lui apare pe protocolul de operaţie chiar dacă a intrat în sală după ce trecuse incidentul în care pacienta a ars, deoarece el a încheiat intervenţia chirurgicală. Nu a dorit muşamalizarea cazului, iar astfel de situaţii nu sunt singulare în chirurgie, spune medicul.

