Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Caraş-Severin a arătat, vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, că fetiţa de şase ani şi unsprezece luni se află în grija asistentului maternal profesionist din oraşul Bocşa de la vârsta de un an şi două luni. Reprezentanţii instituţiei susţin că asistentul maternal a declarat în scris că nu doreşte să adopte fetiţa.

„Întrucât măsura de protecţie specială a plasamentului la un asistent maternal profesionist are un caracter temporar, reprezentanţii DGASPC Caraş-Severin au obligaţia, potrivit legislaţiei în vigoare, să efectueze toate demersurile necesare în vederea reintegrării copilului în mediul său familial, iar în cazul în care familia naturală/extinsă manifestă dezinteres faţă de situaţia copilului, singura variantă posibilă pentru copil este deschiderea procedurii de adopţie, aceasta fiind dispusă în luna iunie 2014 de către instanţa de judecată competentă pentru copilul SG. Întrucât persoana/familia cu care copilul are viaţă de familie, pe o perioadă de minim 6 luni, are prioritate în a adopta copilul, dacă deţine un atestat valabil de persoană/familie aptă să adopte, asistentul maternal profesionist al copilului SG a declarat, în scris, că nu doreşte să îl adopte pe acest copil şi nu a mai revenit asupra deciziei sale", se arată în comunicat.

Sentinţa civilă de deschidere a procesului de adopţie a avut o valabilitate până în iulie 2016, iar în tot acest timp nu s-a reuşit identificarea unei familii adoptatoare pentru Gabriela. Astfel, reprezentanţii DGASPC Caraş-Severin au luat din nou legătura cu rudele până la gradul IV ale fetiţei, care nu au dorit să o ia acasă.

Prin urmare, instituţia arată că a fost redeschisă procedura de adopţie, iar în decembrie 2018, Gabriela a devenit din nou adoptabilă, clasificându-se atât pentru adopţia internaţională, cât şi la secţiunea copilului greu adoptabil din Registrul Naţional pentru Adopţii.

„De asemenea, precizăm faptul că în cadrul întâlnirilor avute cu asistentul maternal profesionist, acesta a menţionat de 5 ori că nu este hotărât cu privire la adopţia copilului în cauză. Aceste informaţii sunt consemnate în dosarul copilului şi sunt confirmate, cu semnătură, de către asistentul maternal profesionist. Totodată, asistentul maternal profesionist a precizat că nu doreşte să renunţe la beneficiile care rezultă din statutul de asistent maternal profesionist, deoarece mai are o perioadă de peste 1 an până la ieşirea la pensie", a informat DGASPC Caraş-Severin.

Reprezentanţii instituţiei mai arată că, în luna martie a acestui an, au fost solicitate informaţii despre fetiţă de către familia adoptatoare din Timişoara. Astfel, au avut loc mai multe întâlniri între familia adoptatoare şi fetiţă, la care au fost prezenţi şi un asistent social şi un psiholog din cadrul DGASPC Caraş-Severin, care au observat că fetiţa „a relaţionat pozitiv cu membrii familiei potenţial adoptatoare, a petrecut timp alături de aceştia, fără a manifesta anxietate de separare faţă de persoanele de referinţă, iar la finalul etapei de pregătire, copilul SG era pregătit emoţional pentru adopţia sa”.

DGASPC Caraş-Severin a mai precizat că doar după iniţierea procedurilor de potrivire practică, familia asistentului maternal a început să facă primele demersuri pentru a o putea adopta pe Gabriela. Între timp, asistentul maternal profesionist s-a adresat instanţei de judecată, în speranţa că va reuşi să n-o piardă pe fetiţă.

„Ulterior, instanţa de judecată competentă s-a pronunţat cu privire la încredinţarea în vederea adopţiei, în luna aprilie, iar asistentul maternal profesionist a refuzat să predea copilul pentru mutarea sa. În acest sens, precizăm că familia adoptatoare a efectuat demersurile necesare, printr-un executor judecătoresc, pentru punerea în executare a sentinţei civile definitive. În prezent, întrucât mama biologică a copilului SG s-a adresat instanţei de judecată cu cerere de intervenţie accesorie, iar asistentul maternal profesionist cu o cerere de intervenţie principală şi cu cerere de suspendare a executării provizorii, pe rolul instanţelor de judecată competente există procese cu privire la situaţia juridică a copilului, care se află în curs de soluţionare. De menţionat este faptul că, deşi s-a solicitat prezenţa copilului pentru consilierea sa, asistentul maternal profesionist refuză cu vehemenţă să prezinte copilul reprezentanţilor DGASPC Caraş-Severin”, se arată în comunicatul de presă.

O fetiţă de şapte ani, cu probleme medicale, luată în plasament în 2013 de către un asistent maternal din oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, este pe punctul de a fi despărţită de cei care au crescut-o după ce a fost finalizată procedura de adopţie în cazul unei familii din Timişoara.