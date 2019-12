Cornelia Miloş, soţia fostului asistent maternal care a avut grijă de Gabriela timp de şase ani şi care dorea să o adopte, acuză autorităţile că au răpit-o pe fată, după ce aceasta a fost preluată de reprezentanţii DGASPC direct din spital.

Mai mult, femeia susţine că fata este ţinută captivă şi izolată de familia adoptatoare.

„Sora biologică a Gabrielei a fost sâmbătă la fetiţă să o vadă. A fost fugăriă de la poartă, i s-a spus că nu are voie să meargă să o vadă. Este cineva care urmăreşte situaţia şi fetiţa nu este scoasă pe stradă, fetiţa cred că e sedată, că altfel ar plânge sau ar fi crăpat inimoara în ea. Nimeni nu spune nimic, nu are voie la vizită”, a declarat, pentru Mediafax, Cornelia Miloş, femeia care a îngrijit-o pe Gabriela.

Aceasta a depus plângere la Poliţia Timişoara pentru răpire şi a trimis petiţii la ministrul Jusiţiei şi la cel al Sănătăţii în speranţa că va fi ajutată să îşi recapete fetiţa.

„În data de 26 am sesizat 112, s-au deplasat la faţa locului, mi-au luat declaraţie. Pe mine m-a luat ambulanţa şi am fost dusă în spital şi am fost rechemată vineri, 29 noiembrie, şi am continuat declaraţia, la Secţia 3 de Poliţie Timişoara.(…) I-am trimis o petiţie ministrului Justiţiei şi ministrului Sănătăţii. Nimeni nu ia nicio atitudine şi acest copil suferă, e traumatizat din luna martie. Toate hârtiile sunt făcute înspre folosul familiei care a adoptat-o. Nimeni nu ia în calcul fetiţa asta care s-a distrus.Nimeni nu a luat nicio măsură ca să fie primordial binele copilului. Ce înseamnă binele copilului? Să-l distrugem, să-l terorizăm, să-l îngropăm?”, a mai spus Cornelia Miloş.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

„La data de 29.11.2019, la Secţia 3 Poliţie Timişoara a fost înregistrată o plângere sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului”, a declarat, pentru Mediafax, Aurora Voicilă, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş.

Familia asistentului maternal a dus-o pe fată săptămâna trecută la psihiatru, la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, pentru că era foarte stresată. Cornelia Miloş declara atunci că fetiţa a dispărut din spital.

„Mi-au răpit-o din spital. Stau aici de joi internată şi aseară a fost doamna avocată, a luat legătura cu doamna doctor să afle în ce stare e copilul şi a zis că promite că astăzi îi face o evaluare psihologică şi ne face ieşirea că plângea fetiţa că vrea la tati, vrea acasă, nu aici. Aici e un spital de neuropsihiatrie. Fetiţa nu e bolnavă, e doar speriată şi face stări de anxietate că se simte mereu în nesiguranţă. O invadau cei de la centru, de la protecţie, că ziceau că trebuie să o consilieze. Când îi vedea o panicau de numa...A luat-o doctoriţa curantă, în care eu aveam încredere, că a zis că-i face evaluarea psihologică. Mi-a luat fetiţa din mână. Fetiţa plângea: «vreau şi mami, vreau şi mami!». Atunci, fetiţa a predat-o în gura lupului, la nenorociţii ăştia. (...) Au venit şi mi-au luat fetiţa din mână. Au răpit-o! Nu ştiu ce filieră....(...) Doctora a predat-o. Aici era lume care a văzut şi a zis că fetiţa nu voia să urce şi plângea: «vreau la mami, vreau la mami!»”, a spus Cornelia Miloş.

Reprezentanţii unităţii medicale au anunţat că fata a fost preluată de DGASPC Caraş-Severin, care au predat-o familiei care o adoptase.

Fetiţa a ajuns în casa familiei Miloş când avea un an. Ea a fost repatizată de DGASPC Caraş Severin lui Adrian Miloş, angajat ca asistent maternal. Familia Miloş are 9 copii naturali şi a crescut două fetiţe luate în plasament. Pe una dintre ele a adoptat-o în urmă cu mai mulţi ani, iar asistentul maternal spune că şi pe Gabriela vrea să o adopte. A şi început procedurile legale, însă când a depus cererea la DGASPC, fetiţa era deja în proces de adopţie. Apoi, copila a fost câştigată, în instanţă, de o altă familie.

În vara acestui an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Caraş-Severin arăta, într-un comunicat de presă, că fetiţa se află în grija asistentului maternal profesionist din oraşul Bocşa de la vârsta de un an şi două luni. Reprezentanţii instituţiei susţineau atunci că asistentul maternal a declarat în scris că nu doreşte să adopte fetiţa.