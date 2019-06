„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Dimitrie Bogdan Licu a formulat astăzi, 24 iunie 2019, o cerere de ordonanţă preşedinţială adresată Tribunalului Mehedinţi prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

Prin acţiunea formulată s-a solicitat şi obligarea părinţilor adoptatori să asigure minorei, în România, un program de consiliere psihologică pentru o perioada de 3 luni”, informează Parchetul General, printr-un comunicat de presă.

Totodată, printr-o acţiune separată adresată Curţii de Apel Craiova a fost formulată, tot luni, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se „schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată şi suspendarea executării acestei hotărâri”.

„La data de 21.06.2019, procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 din C. pen cu aplic. art. 38 din C. pen., fapte în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopţie internaţională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziţie la domiciliul asistentului maternal”, mai arată Parchetul General.

Protecţia a Copilului Dolj: „procurorul de caz a stabilit modul de acţiune”

Direcţia de Protecţie a Copilului Dolj face precizări legate de preluarea fetiţei din Mehedinţi, în contextul în care angajaţii instituţiei au fost solicitaţi să fie prezenţi: „procurorul de caz a stabilit modul de acţiune, în sensul că personal va întreprinde demersurile de preluare a copilului”.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o adresă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, înregistrată la DGASPC Dolj în data de 20 iunie, Direcţiei i s-a solicitat să asigure „prezenţa la data de 21 iunie 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova…. la ora 7.00, a unui psiholog şi a unui asistent social pentru a acorda consiliere psihologică şi asistenţă unui minor…“, fără a-i fi furnizate alte informaţii (locaţie, istoric, speţă etc).

DGASPC Dolj a desemnat un psiholog şi un asistent social care au participat la acţiunea de vineri.

„Procurorul de caz a stabilit modul de acţiune, în sensul că personal va întreprinde demersurile de preluare a copilului, iar personalului din cadrul instituţiei noastre i s-a solicitat intervenţia ulterior preluării copilului, precum şi pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova. După preluare, copilul a fost însoţit de mama adoptivă în prezenţa căreia a încetat starea de agitaţie şi faţă de care nu a manifestat reacţii de respingere. Pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova, copilul a beneficiat de suportul specialiştilor instituţiei pentru a înţelege acţiunile care s-au petrecut, a conştientiza ceea ce se întâmplă şi ceea ce urmează să se întâmple. La sediul Institutului de Medicină Legală Craiova copilul a manifestat o atitudine colaborativă, răspunzând la toate întrebările şi solicitările specialiştilor acestei instituţii: După finalizarea procesului de expertizare, copilul a fost încredinţat părinţilor de către reprezentanţii poliţiei, în prezenţa specialiştilor instituţiei noastre care i-au recomandat mamei să fie atentă la nevoile emoţionale ale fetei, să-i ofere sprijinul de care va avea nevoie şi să solicite ajutorul specialiştilor (medic, psiholog etc) în caz de nevoie”, arată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

DGASPC Dolj precizează că psihologul şi asistentul social care au participat la acţiune, la solicitarea conducerii Direcţiei, au întocmit un raport privind activitatea desfăşurată în data de 21 iunie 2019. Acest raport va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente cu verificarea şi analiza modului de acţiune în acest caz.

Şefa procuroarei care a intervenit la Mehedinţi: A vrut să ia copilul pentru a-l duce la Medicină Legală

Şefa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a declarat, luni, că procurorul care a intervenit pentru preluarea fetiţei din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a vrut să îl ducă la Medicină Legală, pentru că efectua cercetări într-un dosar de rele tratamente aplicate minorului.



Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a declarat, luni, că, în opinia ei, procurorul Maria Piţurcă a respectat procudura în timpul intervenţiei de vineri, când fetiţa de 8 ani a fost preluată din casa în care a crescut, din localitatea Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi.

„Doamna procuror a vrut să discute cu copilul, a vrut să ia copilul pentru a-l prezenta la Medicină Legală, era vorba de infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului. Este o infracţiune cu privire la care doamna procuror a emis cercetările penale”, a spus Tena Tulitu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Aceasta a mai precizat că procurorul a constatat că fetiţa este reţinută ilegal şi a predat-o familiei.

„Doamna procuror nu a luat fetiţa, doamna procuror a constatat că este reţinută ilegal de familia Şărămăt şi a fost prezentată, a fost predată părinţilor şi a fost prezentată la Medicină Legală, deoarece se efectuează cercetări pentru infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului”, a mai spus şefa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Tena Tulitu a mai declarat că cei care vor face verificări vor vedea filmarea oficială făcută în timpul percheziţiei, în care se vede că procurorul a încercat să dialogheze cu copilul şi a prezentat scopul pentru care se află acolo.

„În spaţiul public s-au văzut acele imagini care au fost filmate cu telefonul mobil. Noi avem filmarea de la percheziţie, care se filmează de la începutul până la finalul percheziţiei. Cine va vedea, cine va face verificări va vedea acest film, şi nu este aşa, este normal că în spaţiul public au apărut frânturi, au apărut imagini, care de altfel nici nu sunt fidele, că una cu telefonul mobil nu poţi să spui că este o redare fidelă şi ştiţi cum se poate manipula, dacă pot să spun aşa, imaginea”, a mai spus procurorul general de la Craiova.

Ea a precizat că percheziţia a avut loc într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, înşelăciune, fals privind identitatea, uz de fals şi împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. Momentul în care mascaţii au intrat în casă şi au luat fetiţa a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii şi strigă „mami, nu vreau să plec!". Şi vecinii au fost revoltaţi de această situaţie.

Imediat după ce fetiţa a fost luată din casă a apărut un val de nemulţumiri, oamenii fiind supăraţi de faptul că fetiţa a fost luată împotriva voinţei ei.

Asistenta maternală care a avut grijă de fetiţa luată din casă de mascaţi, la Baia de Aramă, susţinea că nu a refuzat adopţia copilei şi a fost obligată să semneze o declaraţie gata scrisă. Soţul acesteia declar, la rândul său, că a formulat plângeri la DIICOT împotriva DGASPC Mehedinţi.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului a precizat că persoana de la care a fost preluată fetiţa din Mehedinţi nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel că fata era reţinută ilegal. Adopţia pentru fetiţă a fost deschisă încă din 2013. Pe toată perioada de valabilitate a adaptabilităţii copilului, au fost făcute demersuri pentru identificarea în plan intern a unei familii/persoane adoptatoare, însă nu s-a reuşit finalizarea unei adopţii cu o familie/persoană cu reşedinţa obişnuită în România, arăta sursa citată. În cadrul procedurii de adopţie , au fost selectate 120 de familii atestate din România, dintre acestea o singură persoană a dorit să participe la o primă vizită a fetiţei, dar care a refuzat ulterior continuarea demersului.