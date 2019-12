Se pare că Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian nu mai primea contravaloarea serviciilor de trafic aerian de la Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigării Aeriene - Eurocontrol, iar fondurile urmau să mai ajungă pentru circa o săptămână.

Conturile Romatsa au fost poprite în contextul în care fraţii Ioan şi Viorel Micula, investitori suedezi, au câştigat un proces împotriva statului român. Datoria este de aproape 400 de milioane de euro. Speţa priveşte un şir de procese în care statul român a fost acţionat în instanţe internaţionale de către de Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L, în temeiul Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei. Procesul a fost deschis în anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice.

Ulterior, la aproape două săptămâni după, Ludovic Orban anunţa că situaţia „extrem de gravă” de la Romatsa se va discuta în şedinţa de Guvern de vineri, 13 septembrie.

Compania era în pericol să nu mai poată furniza serviciile de navigaţie aeriană din cauza lipsei resurselor financiare, după decizia instanţei din Belgia în cazul fraţilor Micula.

În cadrul şedinţei de vineri dimineaţă, Guvernul a luat decizia de a aloca 912,5 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, bani care au fost folosiţi pentru plata titlului executoriu emis în baza deciziei Curţii de Arbitraj Internaţională către fraţii Micula, pentru a rezolva situaţia Romatsa.

CONTEXT

La mijlocul lunii septembrie a acestui an, Statul Român a pierdut şi în Statele Unite ale Americii procesul cu fraţii Micula

O instanţă americană a decis că statul român are de plătit 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula şi companiilor sale, într-o dispută legală care priveşte investiţiile fraţilor Micula, cetăţeni suedezi, în România.

Un comunicat al societăţii de avocatură White & Case LLP, care l-a reprezentat pe Ioan MIcula, spune că judecătorul Amit P Mehta de la US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că deciziile Curţii de Justiţie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

În vară Guvernul a discutat consecinţele asupra României ce curg din hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraţilor Ioan şi Viorel Micula şi companiilor acestora cu statul român, respectiv posibilitatea intrării în default. „Ar exista posibilitatea extrem de gravă a activării clauzelor de cross-default pe toate împrumuturile suverane – putând atrage astfel intrarea în default a României. De altfel, riscul de executare silită va putea apărea şi în România, întrucât în dosarul de contestaţie la executare nr. 15755/3/2014 instanţa a dispus repunerea pe rol şi a acordat termen pentru 4 septembrie 2019”, arată documentul pe care ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului.

Speţa priveşte un şir de procese în care statul român a fost acţionat în instanţe internaţionale de către de cetăţenii suedezi Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L. împotriva României, în temeiul Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei.