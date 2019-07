„Vineri, am solicitat ministrului Muncii să îmi comunice dacă s-a făcut o analiză pe marginea acestui caz şi de către dânşii, pentru că nu am cunoştinţă de aşa ceva şi eu sper că plecând de la acest caz să se facă o analiză serioasă la nivelul Ministerului Muncii cu privire la întreaga procedură de adopţie a tuturor copiilor din această ţară, pentru că eu cred că sunt nişte lucruri în neregulă, nişte lucruri care ar trebui clarificate, proceduri care ar trebui simplificate, lucrurile să fie mai clare”, a declarat Bogdan Licu, la ieşirea de la Secţia pentru Investigare a Infracţiunilor în Justiţie.



Procurorul general a precizat că interesul îndreptat asupra acestui caz nu are în vedere părinţii adoptivi. Totodată, Bogdan Licu a mai spus că Ministerul Public nu îşi poate asuma inactivitatea familiei Săcărin, în ceea ce priveşte posibilitatea ca statul român şi ministerul Public de a plăti părinţilor adoptivi salariile pe care nu le pot încasa, dacă instanţa hotărăşte ca fetiţa să mai rămână în ţară.



„Ministerul Public nu îşi poate asuma o inactivitate în situaţii care sunt prezentate în media şi care prezintă potenţiale indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Data trecută, în 2016, când eram procuror general interimar, într-o dimineaţă, m-am sesizat din oficiu cu privire la cazul Hexipharma. La fel am fost întrebat dacă îşi asumă Ministerul Public o eventuală situaţie complicată. Ne-am asumat şi s-a finalizat dosarul cu trimiterea în judecată.



Mai bine cercetăm, ne lămurim, constatăm că nu este nimic penal, decât să aşteptăm să fim spectatori. În măsura în care ne sunt semnalate de către dumenavoastră (presă – n.r.) cazuri punctuale, reacţionăm. Nu putem să reacţionăm la cazul general, să verificăm noi, Ministerul Public, toate adopţiile din România, plecând de la prezumţia că sunt ilegalităţi. Atunci când se prezintă situaţii punctuale, rezultă date, indicii că ar fi ceva în neregulă, atunci ne sesizăm” a mai declarat Bogdan Licu.



Judecătoria Slatina ar fi trebuit să decidă luni dacă Sorina, fetiţa din Baia de Aramă, poate părăsi ţara împreună cu familia de români stabiliţi în Statele Unite ale Americii, care a adoptat-o, însă decizia a fost amânată pentru data de 18 iulie, pentru îndeplinirea unor obligaţii stabilite în sarcina părţilor, fiind vorba de chestiuni organizatorice. Judecătoria Slatina este a cincea instanţă chemată să soluţioneze ordonanţa preşedinţială, după Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinţi, Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Olt. Procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu, a solicitat ordonanţă preşedinţială privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina.