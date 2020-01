Bărbatul din Braşov a căzut de la etajul 10 pe un excavator, însă şoferul spune că nu a auzit nimic din cauza zgomotului.

„Când am ajuns aici, am rămas fără motorină, nu am ştiut ce s-a întâmplat pentru că face zgomot (utilajul - n.r.). Băieţii care măturau drumul în spatele meu au auzit un zgomot şi când s-au dus la vale au găsit persoana jos, căzuse de sus”, declară şoferul.

Între timp, anchetatorii contină cercetările, iar primele date adunate conduc la ipoteza unei sinucideri, potrivit unor surse judiciare.

Soţia bărbatului, care lucra ca IT-ist, este în continuare în stare de şoc şi nu a putut fi audiată.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, şi copila sa de cinci luni, au căzut de la etajul 10, iar în urma impactului cei doi au murit. În momentul producerii tragediei, în casă mai erau soţia bărbatului şi un alt copil de trei ani. Surse judiciare au spus că femeia le-a spus anchetatorilor că ea şi soţul ei nu s-au certat şi nu ştie ce s-a putut întâmpla. De altfel, vecinii spun că este vorba de o familie liniştită care nu avea probleme financiare.