„A trebuit opinia publică să asiste, aproape în direct, la agonia unui urs rănit pe marginea drumului. M-am tot întrebat pe parcursul zilei de ieri (duminică – n.r.) cât de cinic şi inuman poţi fi să asişti atât de multe ore la agonia unui animal sălbatic rănit. Am convocat această întâlnire să vedem exact ce s-a întâmplat şi unde s-a greşit în lanţul deciziilor de sâmbătă seară până ieri, duminică la ora 11:00, când Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a primit solicitarea de la autorităţile locale din judeţul Harghita pentru acel aviz de recoltare a ursului rănit”, a declarat ministrul Costel Alexe, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, Ministerul Mediului a emis avizul de recoltare a ursului duminică, la ora 12.00.

„Sunt măsuri excepţionale care pot fi luate. Iar autorităţile locale din judeţul Harghita aveau la dispoziţie cadrul legal, încât ar fi putut acţiona de sâmbătă seară. Hotărârea de guvern 232/2010 stipulează foarte clar care sunt atribuţiile DSV-ului local, Jandarmeriei, autorităţilor din cadrul Ministerului Mediului, reprezentanţii fondului de vânătoare, astfel încât medicul veterinar ar fi trebuit, de la momentul accidentului, să administreze doză de tranchilizant ursului rănit”, a mai spus Alexe.

Alexe a precizat că în cursul zilei de luni vor fi transmise adrese neoficiale pentru constituirea grupului de lucru, de modificare a lui 557/2017 astfel încât la nivelul judeţelor să existe comitete judeţene de urgenţă.

„M-am tot gândit şi am întrebat în această dimineaţă, pe colegii prezenţi la întâlnire, cam cum ne-am fi descurcat, mă refer la instituţiile din subordine, de la nivel judeţean, dacă aseară (duminică seara – n.r.), la Bradu, în judeţul Sibiu, acel urs nu ar fi fost accidentat mortal? Pentru că la cum au intervenit în judeţul Harghita, şi am văzut acolo lipsa de asumare a deciziilor şi de implicare, astăzi cu siguranţă cred că am fi făcut turul mapamondului cu acest caz. Pe 557/2016, odată modificat, vom avea şi timpi de intervenţie stabiliţi, vom ştii exact cine, când şi cum trebuia intervenit de la primele ore ale accidentului, să nu trebuiască să treacă peste 10 ore când la Ministerul Mediului a venit o solicitare, solicitare care conform legii în vigoare nu ar fi trebuit să ne parvină, pentru că aveau cadrul legal să acţioneze la faţa locului”, a mai spus Costel Alexe.

Întrebat cine ar fi trebuit, în opinia sa, să ia primul decizia de a trata acel urs la faţă locului, Alexe a spus că în mod normal animalul trebuia tranchilizat de către medicul veterinar.

„În mod normal medicul veterinar ar fi trebuit să tranchilizeze acel urs astfel încât să îi facă un raport privind starea de sănătate a animalului. Dacă el putea fi salvat (...) în judeţul Harghita sunt două centre care se ocupă de recuperarea urşilor. Dacă nu era în Harghita, cu siguranţă, găseam în judeţele limitrofe judeţului Harghita. În cazul în care în urma controlului acel urs ar fi avut leziuni incompatibile cu viaţă, era o altă decizie, care la urmă urmelor, a fost şi cea asumată”.

Întrebat, în continuare, dacă au fost funcţionari care ar fi trebuit să intervină şi nu au a fost găsit la locul de muncă, ministrul Alexe a spus că „din discuţiile din cadrul şedinţei de luni de la ora 11, am înţeles că reprezentantul fondului de vânătoare a venit seara (sâmbătă – n.r.) la faţa locului şi s-a întors abia a două zi (duminică – n.r.), solicitarea de aviz în mod normal trebuie să vină de la reprezentantul fondului de vânătoare. Iertaţi-mă, el este din judeţ. Cred că în acea noapte ajungeam eu mai repede de la Iaşi, la faţă locului, decât ar fi trebuit el în mod normal să fie prezent acolo”, acuzat Alexe.