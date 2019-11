„Au tergiversat foarte mult luarea acestei decizii. Am înţeles că medicul veterinar nici măcar nu avea tranchilizante la el în momentul în care s-a dus acolo. Evident, eu am comunicat cu ministrul de Interne şi ministrul mediului. La Ministerul Mediului la ora 11.05 s-a primit solicitarea de aprobare a deciziei şi la 12.00 s-a luat decizia de a pune capăt suferinţei ursului. La Ministerul de Interne i-am solicitat ministrului să analizeze acţiunea prefectului şi am văzut că va demara de schimbare din funcţie”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai precizat că, potrivit actelor normative, medicul veterinar ar fi trebuit să evalueze situaţia, prefectul ar fi trebuit convoace Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şi trebuia luată decizia privitoare la soarta ursului, c”are fie să fie tratat, mai ales că am înţeles că în judeţul Harghita există două centre în care se puteau face intervenţii, fie să se ia decizia să îi fie curmate suferinţele”.

Ursul care a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împuşcat de vânători. Potrivit autorităţilor, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.

Din cauza intervenţiei defectuase, ministrul de Interne Marcel Vela a decis să demareze procedura de demitere a prefectului din Harghita.

Vela, despre prefectul din Harghita: A tratat funcţia ca pe una cu rol decorativ

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, că va înainta primului ministru documentele pentru demiterea prefectului din Harghita, afirmând că acesta a tratat funcţia sa ca pe una „cu rol decorativ” în cazul ursului rănit, care a fost lăsat să agonizeze 18 ore pe carosabil.

Marcel Vela a spus, luni, la sediul Ministerului de Interne, că va respecta procedura şi va înainta premierului documentaţia pentru demiterea prefectului din Harghita, după cazul cu ursul rănit pe drumul dintre Sovata şi Praid, şi lăsat 18 ore să agonizeze, fără să se intervină.

„Domnul prefect a greşit în momentul în care a tratat funcţia sa de preşedinte a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ca pe o funcţie cu rol decorativ. Adică sâmbătă a luat act de eveniment şi a fost suficient, în interpretarea domniei sale. Fără să finalizeze, fără să se intereseze, fără să ia măsuri, fără să se implice, astfel încât să nu existe o asemenea situaţie”, a spus ministrul Marcel Vela.

Acesta a constatat că în cazul de la Harghita nu au fost ordonate sau nu au fost respectate proceduri.

„În acest sens, evident, trebuie să verific cauză şi tot ceea ce a dus la această situaţie în care Prefectura nu s-a implicat sau de ce nu s-au găsit, de-a lungul timpului, de către alţi miniştri şi de către alţi comandanţi şi conducători de forţe şi de instituţii, soluţii operative pentru a preîntâmpina asemenea situaţii neplăcute şi chiar dramatice. În situaţia în care nu aveau temei legal, de ce nu au propus modificări legislative pentru a nu se mai repeta drame de acest fel sau, dacă există, ele să fie tratate cu seriozitate cu proceduri şi bazate pe o intervenţie foarte riguroasă. Iar dacă există temei legal şi ei nu au făcut ce trebuie, atunci vor fi evident analizaţi şi probabil sancţionaţi”, a mai spus Vela.

Marcel Vela, despre intervenţia jandarmilor, în Harghita: Au armament, dar nu au tranchilizant

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, că a aflat „cu stupoare”, după situaţia ursului din Harghita, că jandarmii au temei legal să intervină, au şi armament, dar nu au tranchilizante. Vela a spus că singurul judeţ unde există protocol local pentru intervenţie este Hunedoara.

„Am vorbit cu cei de la Jandarmerie. Există temei legal, dar am aflat spre stupoarea mea că nu au tranchilizante. Au armament, dar nu au tranchilizante. În acelaşi timp, nu au proceduri pentru a autoriza sau a angaja medici sau specialişti care să ştie cum să tranchilizeze un animal”, a spus ministrul de Interne, Marcel Vela.

Potrivit ministrului, într-un singur judeţ, Hunedoara, există un protocol între Prefectură, DSVSA şi Jandarmerie, care să prevină situaţii precum cea de la Harghita, acest protocol fiind realizat de către autorităţile locale, pentru a suplini vidul legislativ.

„În astfel de situaţii eu doresc să găsesc cauzele care au dus la o asemenea tragedie, unde a fost vidul (...) Sâmbătă seara, după ce a avut loc evenimentul şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat prefectul (din Harghita – n.r.) care s-a informat doar la primarul de la Praid dacă e ok şi ce se întâmplă. În mod normal, prefect eşti şi în weekend, şi în restul săptămânii”, a spus Marcel Vela.

Întrebat dacă a vorbit cu prefectul de Harghita, Andrei Jean Adrian, despre intervenţia în cazul ursului lăsat să agonizeze 18 ore, Vela a răspuns că a transmis cauza secretarului de stat şi că este de părere că „secretarul de stat a fost indus în eroare”.

„Nu am vorbit cu el. I-am transmis secretarului de stat care se ocupă de prefecturi să îl întrebe. Nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar cred că l-a indus puţin în eroare pe domnul secretar de stat domnul prefect, în sensul că i-a spus că nu a ştiut până duminică dimineaţă (de urs – n.r.)”, a spus Vela.