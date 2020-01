Meleşcanu anunţă că nu exclude varianta de a candida din nou pentru şefia Senatului



Teodor Meleşcanu a declarat, miercuri, că îşi va asuma prerogativele pe care le are până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR, care admite că numirea sa în funcţia de preşedinte al Senatului a fost nelegală. El a subliniat că nu exclude să candideze din nou pentru şefia Senatului.



„A fost admisă sesizarea. Având în vedere că este o premieră aşteptăm considerentele CCR pentru a proceda în consecinţă. (....) Până la publicarea in MO, partea I, eu îmi asum în continuare prerogativele pe care le am. După publicare vom face tot ce este necesar pentru a găsi cea mai bună soluţie în acest caz”, a spus Teodor Meleşcanu, în cadrul unei conferinţe de presă, la Senat.



Întrebat dacă ia în calcul să candideze din nou pentru şefia Senatului, Meleşcanu a afirmat că vor exista consultări şi că toate variantele sunt posibile.



„Vom vedea după ce se publică în Monitorul Oficial. O să avem consultări, vedem. Toate posibilităţile sunt deschise”, a subliniat Meleşcanu.



Judecătorii Curţii Constituţionale au decis, miercuri, că Teodor Meleşcanu a fost ales nelegal în funcţia de preşedinte al Senatului.



CCR a dezbătut, miercuri, sesizarea de neconstituţionalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR şi a unor senatori neafiliaţi privind alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului.



Teodor Meleşcanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD, preşedinte al Senatului.



Orban îl numeşte "Matusalem" pe Teodor Meleşcanu, după decizia CCR în privinţa numirii sale la Senat



Ludovic Orban l-a numit „Matusalem” pe Teodor Meleşcanu, miercuri, în debutul unei dezbateri privind fondurile europene. Premierul Orban a transmis presei că dacă va da declaraţii, să fie întrebat despre fondurile europene, nu despre decizia CCR „în cazul lui Matusalem".



„După 45 de minute, o oră o să vin la declaraţii. Dar sa ma întrebaţi de fondurile europene nu despre decizia Curţii Consituţionale în cazul lui Matusalem”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri, în debutul unei dezbateri pe tema fondurilor europee, la Palatul Victoria.



Judecătorii Curţii Constituţionale au decis, miercuri, Teodor Meleşcanu a fost ales nelegal în funcţia de preşedinte al Senatului, potrivit unor surse ale instituţiei.



Teodor Meleşcanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD, preşedinte al Senatului. Ca urmare a alegerii lui Teodor Meleşcanu la şefia Senatului, cu susţinerea PSD, fostul ministru de Externe a fost exclus din ALDE.

Ştirea iniţială. CCR a dezbătut, miercuri, sesizarea de neconstituţionalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR şi a unor senatori neafiliaţi privind alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului.

Judecătorii Curţii au amânat în mai multe rânduri această sesizare.

Sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr.36 din 10 septembrie 2019 pentru alegerea preşedintelui Senatului a fost formulată de 33 de senatori, membrii ai grupului parlamentar al Partidului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, ai grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, ai Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, ai grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum şi de senatori neafiliaţi.

Teodor Meleşcanu a fost ales pe 10 septembrie 2019, la propunerea PSD, preşedinte al Senatului. Ca urmare a alegerii lui Teodor Meleşcanu la şefia Senatului, cu susţinerea PSD, fostul ministru de Externe a fost exclus din ALDE.