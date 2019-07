„I-a adus Răducu o carte cadou, de yoga. El a cerut o carte de yoga. O cunoştinţă i-a mai trimis o carte. Nici nu se poate aduce altceva. Singurele cadouri au fost două cărţi. Aşa cum am intuit, prăjiturile au rămas aici. (prăjiturile sunt pe lista alimentelor interzise, n.r.) (...) Nu am stat într-o incăpere specială, ci am stat unde stau toţi deţinuţii care sunt vizitaţi şi au dreptul să primească vizită fără geam între ei şi vizitatori. (...) În acel loc va fi şi cununia. Ceea ce e ok”, a declarat Mihai Mazăre.

La rândul său, fiul fostului edil, Răducu, a spus că tatăl său s-a bucurat să-şi vadă familia: „Tata era puţin supărat. S-a bucurat să ne vadă pe toţi. I-am adus cadou o carte de yoga”.

Şi viitoarea soţie a lui Radu Mazăre, Roxana, spune că au fost momente frumoase: „A fost foarte bine, a fost un sentiment foarte plăcut. Nu i-am adus nimic pentru că nu avem posibilitatea să-i facem cadouri”.

Mama lui Mazăre, cu lacrimi în ochi, a spus că i-a urat sănătate şi să treacă cu bine prin toate încercările.

„Mi s-a părut trist. I-au făcut nişte noi dosare în care chiar nu înţelege de ce apare în dosare alea şi ce anume i se imputa. Sunt nişte lucruri în mod obligatoriu (trebuia, n.r) să le facă, să le semneze şi nu el le-a hotărât, nu este el cel care le-a iniţiat, au fost aprobate într-un consiliu. Ultimii ani au fost nişte ani zbuciumaţi pentru mine şi ai lui şi ai întregii familii. Radu era obosit după drum după cum ştiţi a fost plecat la Constanţa a venit azi-noapte era obosit, era trist a plecat puţin mai vesel după ce am fost toţi aici”, a spus Mama fostului primar al Constanţei.

Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare a fost adus, în luna mai, în România, sub escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar au admis solicitarea de extrădare din partea ţării noastre. Mazăre îşi ispăşeşte pedeapsa la Penitenciarul Rahova.