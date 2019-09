Cumpănaşu are trei terenuri intravilane, în suprafaţă totală de peste 600 mp, cumpărate după 2014. El mai are trei case şi patru apartamente, cu suprafeţe între 78 mp şi 228 mp.



Candidatul la fotoliul de la Cotroceni are două maşini, un Subaru din 2008 şi un Mercedes cumpărat în 2018.



De asemenea, unchiul Alexandrei Măceşanu are conturi la bănci în valoare de 72.000 de euro, scrie hotnews.ro.



Familia Cumpănaşu a încasat anul trecut 1,6 milioane de lei.



De la SNSPA, Cumpănaşu a primit un salariu de aproape 67.000 de lei, de la Romaqua Group aproape 80.000 de lei, de la Asociaţia de Acreditare din România şi de la UEFISCDI Bucureşti circa 60.000 de lei.



Pe lângă salarii, Cumpănaşu a avut venituri din drepturi de autor şi prestări servicii.



Soţia lui Cumpănaşu, Simona Gabriela, a avut un salariu de peste 23.000 de lei de la Asociaţia Centrul pentru Integritate, 89.500 de la UEFISCDI, aproape 53.000 de lei de la Asociaţia de Acreditare din România, peste 87.600 de lei de la Romaqua Group şi 8.000 de la Secretariatul General al Guvernului.



Pe lângă salariu şi soţia lui Cumpănaşu a avut venituri din drepturi de autor şi prestări servicii - 310.000 de la Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi 24.000 de la CNCIR (Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor De Ridicat şi Recipientelor Sub Presiune).