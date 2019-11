Prima casă, de 377 mp a fost dobândită în 1992 prin donaţie/cumpărare, scrie bzi.ro.

Următoarele două le-a cumpărat în 2007: una are 76 mp şi cealaltă 64 mp. Proprietăţile le deţine alături de soţia lui, Carmen Iohannis.



Iohannis nu are maşină, dar are cont la BCR, deschis în 1999, în care ţine 25.000 de lei.



Anual, preşedintele câştigă 165.100 lei.



Alături de Carmen Iohannis, preşedintele a încasat şi aproape 36.000 lei din închirierea unui imobil.



În ciuda funcţiei ocupate de Iohannis, soţia lui, Carmen, are un salariu anual de 33.276 lei, aproximativ 2.773 lei pe lună. Aceasta lucrează ca profesoară în Sibiu.