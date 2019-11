Dan Teodorescu le-a transmis un mesaj românilor care spun că nu merg la vot din cauza „silei”:

„În atenţia celor cu „nu mai votez, mi-e silă". Vă înţeleg perfect sila. Şi mie o să-mi fie silă să pun ştampila. Dar o s-o pun, pentru că mai bine tace el 5 ani, decât să vorbească ea 5 ani.

Mai mulţi artişti i-au încurajat pe români să participe la vot.

Actorul Marius Manole a mărturist că îi este teamă de alegerile de duminică, pentru că a auzit foarte mulţi oameni spunând că nu vor participa la vot:

„Puteţi să râdeţi de mine, dar mie mi-e foarte frică de ziua de duminică. Ori eu m-am tampit, ceea ce e foarte posibil, ori am în listă, în viaţă, în teatru oameni care nu mai au simţul realităţii. Cum sa spui ca eu nu ies la vot pentru că niciun candidat nu ma reprezintă.. ? Cum? Cum să ai curajul sa nu iesi la vot? Cum să ai curajul sa-ti asumi urmatorii 5 ani ca tara ta sa fie condusa de Doamna Dancila? Pe bune? Adica linistea ta si faptul ca nu ti ai “incalcat principiile” te scutesc de vina de a tiarunca tara in aer pentru urmazorii 5 ani? Mai sa fie! Bun! Atunci hai sa o luam altfel. Daca ati avea ocazia sa faceti cuiva un pustiu de bine, cineva care cu lacrimi in ochi, va roaga sa l ajutati, ati face o incalcandu va principiile. E! Acum imaginati va ca puteti face acest bine nu unuia, ci unor mii de oameni, care va roaga cu lacrimi in ochi sa iesiti la vot, la votul ala care pana la urma e o datorie morala.. fie ca uneori te reprezinta candidatii , alteori nu. Avem de ales intre doua rele? bun! asta e! haideti oameni buni sa l alegem pe cel mai putin nociv!

Şi cântăreţul Tudor Chirilă le-a spus românilor că boicotul nu este o soluţie:

„Trebuie să ieşim la vot şi asta e o chestie foarte clară! Ce votăm? E simplu. Pe noi ce ne interesează pe termen lung? Ne interesează un Parlament care să nu mai fie dominat de PSD. PSD a demonstrat cu vârf şi îndesat că nu doreşte binele acestei ţări. Vinde iluzia că doreşte binele acestei ţări unor votanţi captivi, needucaţi şi pe care noi riscăm de foarte multe ori să-i considerăm adversari, când ei de fapt sunt victime. Asta pentru că ei sunt oameni lipsiţi de orizont, sunt oameni în regiuni foarte sărace ale României, care nu mai au aşteptări de la viaţă. Pentru că viaţa este o nefericire dată de Dumnezeu pe care ei trebuie s-o trăiască aşa cum pot. Şi atunci aceşti oameni ţinuţi în întuneric sunt victimele unui partid care îi va scoate întotdeauna la vot pentru interese mici, interese simple şi pentru câştiguri imediate. (…) Astfel, celălalt electorat care pretinde că are mai mult orizont şi mai multă deschidere faţă de ce ar trebui să însemne modernizarea României, ar trebui să nu fie blazat, zic eu. Ar trebui măcar să-şi dorească să meargă la vot şi să pună ştampila aia. Eu o să votez cu Iohannis, era evidentă chestia asta. Că doar n-am stat doi ani de zile în stradă, la proteste, ca să votez acum cu Dăncilă. Nu m-am tâmpit. Nu pot să mă supăr atât de tare pe Iohannis, deşi merită, aşa încât să-l pedepsesc eu şi să nu-i dau votul. Că aşa citesc pe internet. Au unii impresia că votul lor e din aur sau din cristale Swarowski şi n-o să-l dea lui Iohannis. Asta mi se pare contraproductiv. De fapt, nu-ţi dai ţie o şansă să poţi pretinde o schimbare. Deşi consider că a făcut foarte multe greşeli şi că nu a folosit funcţia prezidenţială aşa cum ar fi trebuit s-o folosească, o să votez cu Iohannis. Trec şi peste faptul că refuză să meargă la o dezbatere cu doamna Dăncilă. Cu toate astea, eu aleg să-mi aduc aminte de lucrurile bune. Eu aş fi mers la dezbaterea prezidenţială doar ca să-i pun Vioricăi Dăncilă o singură întrebare: «Doamna Dăncilă, nu vă deranjează să vă prezentaţi în turul al doilea drept candidat al PSD în condiţiile în care nu stăpâniţi bine limba română? Vă pregătiţi să ieşiţi în lumea largă ca preşedinte al acestei ţări fără să stăpâniţi limba ţării dumneavoastră? Iar greşelile dumneavoastră sunt o sursă de meme-uri pe internet. Chiar aşa?”, a transmis pe Facebook Tudor Chirilă.