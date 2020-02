Bineînţeles că pe lângă amendă uriaşă, care ar putea fi mai mare decât valoarea maşinii în sine, poliţia reţine certificatul şi plăcuţele de înmatriculare!



Acte necesare ITP: cartea maşinii, cartea de identitate a şoferului şi talonul autovehicului.

ITP-ul expirat suspendă automat înmatricularea unui vehicul în România şi atrage amenzi usturătoare, de 5.800 de lei.



Ce este ITP-ul ?



Inspecţia tehnică periodică este necesară pentru a pune în circulaţie şi utiliza pe drumurile publice un vehicul înmatriculat sau înregistrat în România.

Art. 1 din OG 81/2000 prevede :



Art. 1 Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor.



ITP anual pentru autovehiculele care au o vechime de cel puţin 12 ani ?



Da, autovehiculele care au o vechime de cel puţin 12 ani se supun inspecţiei tehnice periodice anual. Prevederea a fost adapotata prin Legea 260/2017 ce a modificat articolul 3 din OG 81/2000.



Art. 2 lit. b) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :

b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puţin 12 ani, cu excepţia vehiculelor de interes istoric;



Este obligatoriu ITP-ul pentru un autovehicul nefolosit ?



Dacă nu se utilizează vehiculul nu este obligatorie inspecţia tehnică periodică valabilă însă este posibilă suspendarea înmatriculării dacă aceasta expiră.



ITP expirat ! Se poate suspenda înmatricularea ?



Da, înmatricularea unui vehicul poate fi suspendată pentru deţinerea inspecţiei tehnice periodice expirate. Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina Suspendarea înmatriculării la data expirării/anularii ITP-ului.



Când se face prima inspecţie tehnică periodică pentru un autovehicul nou ?



Conform ultimelor modificări legislative inspecţie tehnică periodică pentru un autovehicul nou se realizează la 3 ani.

Art. 2 alin. (31) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :

(31) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.



Deficienţe minore, majore şi periculoase



Legea 260/2017 introduce în procesul de realizare a inspecţiei tehnice periodice lista deficientelor posibile şi a gradului de gravitate asociat acestora pornind de la deficienţe minore până la deficienţe majore.

Art. 2 alin. (10) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :

a) deficienţe minore - deficientele care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului său impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore;

b) deficienţe majore - deficientele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului său să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;

c) deficienţe periculoase - deficientele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.



Autovehiculul are o deficientă minoră dar şi una majoră. La ce categorie va fi clasificat ?



Autovehiculul va fi clasificat în categoria care corespunde deficientei mai grave.

Art. 2 alin. (11) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :

(11) Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat în categoria care corespunde deficientei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la acelaşi element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.



Când se considera inspecţia tehnică periodică trecută sau nu ?



Art. 6 alin. (6) - (8) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevăd :

(6) În cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată doar deficienţe minore, se considera că inspecţia a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecţiei.

(7) În cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe majore, se considera că inspecţia nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecţie a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecţia iniţială.

(8) În cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe periculoase, se considera că inspec?ia nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecţie a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecţia iniţială, transmite rcapedia.ro.