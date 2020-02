Elena Ceauşescu a început modest, ca muncitoare fără calificare într-o fabrică de medicamente. Ulterior, fratele a ajutat-o să primească un post de ucenică la fabrica de textile Jaquard, scrie realitatea.net.



După război, Elena a devenit laborantă la un laborator chimic. După intrarea în Partidul Comunist, viaţa ei s-a schimbat radical. În 1945, Elena s-a angajat secretară la Ministerul de Externe, de unde a fost demisă.



Ea a fost văzută drept incompatibilă deoarece era soţia unui personaj influent în PC, nimeni altul decât Nicolae Ceauşescu. La ordin, s-a înfiinţat - în cadrul Facultăţii de Chimie Industrială - la Institutul Politehnic Bucureşti - un curs fără frecvenţă pe care Elena l-a urmat şi a devenit inginer CHIMIST.



Soţia lui Ceauşescu a devenit doctor în chimie în 1967, după ce, în 1957 ajunsese cercetător ştiinţific la ICECHIM, chiar director general, unde câştiga 6.000 de lei pe lunp.



În 1983, aceasta a ajuns vicepremier în Guvernul Dăscălescu, de unde mai primea 15.000 lei lunar. În fiecare lună, în total, soţia lui Nicolae Ceauşescu câştiga 21.000 lei!



Cu toate acestea, Elena era strângătoare şi depunea toţi banii la CEC, pe numele celor trei copii ai săi şi ai nepotului său, fiul lui Valentin Ceauşescu.



Comunicatul privind execuţia soţilor Ceauşescu



„Luni, 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceausescu si al Elenei Ceausescu, in fata Tribunalului Militar Exceptional.



Capete de acuzare:



1. Genocid -- peste 60.000 de victime;



2. Subminarea puterii de stat prin organizare de actiuni armate impotriva poporului si a puterii de stat;



3. Infractiunea de distrugere a bunurilor obstesti prin distrugerea si avarierea unor cladiri, explozii in oras etc;



4. Subminarea economiei nationale;



5. Incercarea de a fugi din tara pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari, depuse in banci straine;



Pentru aceste crime grave împotriva poporului român şi a României, inculpaţii Nicolae Ceausescu şi Elena Ceauşescu au fost condamnaţi la moarte şi confiscarea averii. Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată.”