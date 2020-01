Orban a declarat că Programul Rabla şi Programul Rabla Plus vor fi finanţate şi în 2020.



”Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls în special pentru producătorii din România. Industria auto din România are procent foarte important din PIB, de asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, ori aici este nevoie de acest stimulent pentru a creşte practic producţia internă”, a declarat Orban la Digi 24.



Programul va fi funcţional începând cu luna martie, după cum a anunţat Orban.



În cadrul Programului Rabla vor fi alocate finanţări şi pentru automobilele electrice.



”Vom continua programul Rabla Plus care a fost început şi în 2019. Nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice”, a mai spus Orban.