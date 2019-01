La Galaţi sunt probleme deoarece statul nu oferă soluţii pentru părinţii care lucrează în timpul vacanţelor şcolare. Problemele cele mai mari sunt în cazul copiilor de grădiniţă. Dacă vara sunt organizate grupe speciale pentru copiii de la mai multe instituţii, în timpul vacanţei de iarnă toate grădiniţele de stat sunt închise. De aceea, părinţii care lucrează în domeniul privat au fost nevoiţi să ia copiii la serviciu sau să intre în concediu măcar câteva zile.

„Noi apelăm la una dintre bunici, ea vine şi stă cu cei doi copii. De sărbători nu a putut şi ne-am trezit fără ajutor deoarece noi am lucrat în această perioadă cu excepţia Crăciunului şi a Anului Nou. Am avut eu câteva zile libere şi în rest am luat copiii cu noi, am făcut cu schimbul. În ultimele două zile, nu am mai putut, soţia a cerut zile de concediu. Ar fi ideal să existe o grădiniţă de stat care să rămână deschisă în această perioadă a anului, la grădiniţe particulare nu ne-am gândit, par a fi într-un cerc închis”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Postolache.

Alţi părinţi au ales ca în perioada sărbătorilor să lucreze acasă, în măsura în care a fost posibil aşa ceva. Totuşi, nici activitatea la domiciliu nu este uşoară când în jur se află un copil de cinci ani plin de energie.

„Copilul este plin de energie, este pe turbo. Tu ai treabă, el vrea joacă, tu încerci să te concentrezi, el are o grămadă de întrebări. Apoi îi este foame, vrea la plimbare, vrea tableta, vrea la desene şi tu încerci să-ţi faci treaba printre picături. Cam aşa au păţit şi părinţii noştri, nu-i nici o nenorocire, este doar provocator. În mod normal, când nu merge la grădiniţă, cea mică stă cu bunica, face naveta din apropierea Galaţiului. Acum a avut şi ea treabă acasă şi am avut de ales: ori să ducem copilul la ţară, ori să ne descurcăm pe cont propriu. Săptămâna viitoare cred că va veni bunica la noi”, a spus Mihail Petrescu.

Părinţii care nu au bunici dispuşi să-i ajute au optat pentru soluţii radicale: au renunţat la serviciile permanente şi au ales varianta joburilor part time, chiar dacă le-au scăzut veniturile.

„Sistemul de stat nu prevede soluţii pentru astfel de probleme. Privatul nu este la îndemâna oricui, din punct de vedere financiar. În străinătate, ai soluţii pentru copii, indiferent de vârstă, inclusiv noaptea. În România, programul pare a fi făcut pentru categorii speciale care au libere de sărbători. Când am renunţat la jobul permanent am pierdut două treimi din venituri, tatăl a fost nevoit să-şi ia extrajoburi. A găsit două dar nu prea l-am mai văzut la ochi de atunci, este tot timpul plecat”, a declarat corespondentului MEDIAFAX o mămică.

Şi familiile din Cluj recurg la tot felul de subterfugii pentru a avea grijă de copiii minori, în condiţiile în care ambii părinţi lucrează în mediul privat, iar unităţile de învăţământ sunt închise.

”Avem doi băieţi, unul în grupa mare la grădiniţă, celălalt în clasa a 2-a. Nu suntem în oraşul ăsta toţi bugetari, să putem sta acasă cu cei mici după pofta inimii, trebuie să ne descurcăm cumva. Şi eu şi soţul provenim din alte judeţe, am venit la studii în Cluj-Napoca şi am rămas aici, ne-am întemeiat o familie. Nu avem bunici aproape, nu putem angaja o bonă pentru o săptămână sau câteva zile, aşa că, inventivi ca tot românul, ne-am descurcat. Pur şi simplu eu m-am <îmbolnăvit>, adică mi-am scos concediu medical. Nu are rost să ne ascundem după deget şi să spunem că, vai, dar nu se poate aşa ceva. Ba se poate, este o soluţie la îndemână de care uzează foarte multă lume. Aşa reuşesc să stau acasă cu băieţii pe perioada minivacanţei de sărbători. Doar nu era să îi lăsăm singuri acasă la vârsta lor?”, a spus Adela, o tânără mămică din Cluj-Napoca.

O altă mămică, Delia, are un băieţel în clasa 1-a pe care l-a dus în 27 şi 28 decembrie la serviciu, pentru că nu avea altă soluţie.

”Şi eu şi soţul lucrăm la firme private, am lucrat în 27 – 28 decembrie, am reluat munca în 3 ianuarie. Sunt zile libere pentru unii, dar nu şi pentru noi. Nu am avut altă soluţie decât să îl ducem pe cel mic la serviciu, o zi la mine, o zi la soţul meu. A stat cuminte la calculator în birou, i-am pus desene animate, i-am pus maşinuţe, Lego, ce mai avea el, era când pe birou, când sub... Am mâncat împreună, apoi am venit acasă. Nu a fost uşor, trebuie să ne descurcăm”, a precizat aceasta.

În Cluj-Napoca funcţionează un număr de 15 creşe de stat cu un efectiv total de peste 1.100 de copii, din care, pe perioada vacanţei de iarnă a fost deschisă una singură, pe Calea Moţilor, cu o singură grupă, de 20 de copii, iar în zilele lucrătoare de Crăciun şi Anul Nou au fost înscrişi la această creşă deschisă câte 3-4 copii zilnic.

Deputatul ALDE Marian Cucşa a anunţat, luna trecută că va iniţia un proiect de lege prin care unul dintre părinţi să aibă liber de la serviciu, când şcolile sunt închise din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, iar zilele libere să fie plătite normal.

Deputatul ALDE susţine că iniţiativa ar putea fi o soluţie pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii, în cazul în care şcolile sunt închise din cauza unor calamităţi naturale sau alte situaţii extreme.

Marian Cucşa intenţionează să depună un proiect de lege prin care, când se închid şcolile şi grădiniţele, unul dintre părinţi să aibă dreptul de a sta acasă cu copilul, dacă acesta este mai mic de 10 ani sau dacă este încadrat în categoria celor cu nevoi speciale.

De asemenea, în situaţia familiilor monoparentale, părintele, care este şi tutorele copilului, ar avea liber de la serviciu, iar zilele libere ar fi plătite normal.

"Ninsoarea care a căzut continuu timp de 48 de ore, cel puţin în Timiş, unde m-am aflat la sfârşitulul săptămânii trecute, a cauzat multe neplăceri. Drumurile au fost practic imposibil de curăţat în ritmul în care ningea, oamenii au rămas fără curent electric şi încălzire iar autorităţile au decis închiderea şcolilor şi grădiniţelor timp de două zile. De aici s-a şi format o voce comună a părinţilor care se plângeau atât pe reţelele sociale, cât şi direct mie, că, pur şi simplu, nu au cu cine să îşi lase copiii acasă şi m-am gândit că ar fi absolut normal ca statul să le ofere şi acestora zile libere, în perioada în care unităţile de învăţământ sunt închise. Deocamdată, această propunere de proiect de lege este în stadiul de a fi aşternută pe hârtie şi scrisă aşa cum trebuie, ţinând cont de toate detaliile. Pentru început, m-am gândit ca atunci când se închid şcolile şi grădiniţele, unul dintre părinţi să aibă dreptul de a sta acasă cu copilul, dacă acesta este mai mic de 10 ani (însă vârsta minorului va fi stabilită după o analiză în acest sens) sau dacă este încadrat în categoriile celor cu nevoi speciale. Totodată, în situaţia familiilor monoparentale, să aibă liber de la muncă părintele care este şi tutorele copilului. Zilele libere să fie plătite normal", povestea Marian Cucşa, în luna decembrie.