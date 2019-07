„Nu am lansat niciun nume. Ce a apărut ăn spaţiul public nu este bazat pe un fundament real. Nu că nu aş aprecia-o pe doamna Odobescu. O apreciez foarte mult. Este un om implicat, capabil, dar nu am discutat despre nicio persoană. Am avut o discuţie despre unul dintre portofoliile pe care România ar dori să îl ocupe. Am spus că ne dorim portofoliul legat de transporturi, energie, mediu. Ştim că la nivel european principala armă e negocierea, deci e nevoie de o persoană care să negocieze foarte bine. Nu am făcut o discuţie legată de persoane. Doamna preşedinte al Comisiei Europene a vorbit despre egalitatea de şanse, că vrea să existe un echilibru în reprezentare, comisari femei şi bărbaţi. Vom trimite două propuneri, una de comisar femeie şi una de comisar bărbat şi vom vedea cum decurg negocierile. Ştim că acest lucru trebuie să îl facem într-un timp cât mai scurt”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă la Vaslui, întrebată dacă a avansat numele Luminiţei Odobescu pentru poziţia de comisar european.

Şeful Executivului a adăugat că a discutat şi cu Klaus Iohannis, deoarece în ceea ce priveşte comisarul european pe care îl va propune România trebuie să existe o abordare comună.

„Am avut o discuţie în acest sens şi cu preşedintele Româniai, domnul Iohannis, pentru că, aşa cum am spus, sunt un om al consensului, al echilibrului şi consider că proiecte importante pentru ţară trebuie să îşi găsească o abordare comună, pentru că asta e normalitatea într-un stat membru al UE”, a conchis Dăncilă.

Luminiţa Odobescu este ambasadorul României la Uniunea Europeană. În spaţiul public au apărut informaţii, pe surse, că aceasta ar fi propunerea premierului Viorica Dăncilă pentru postul de comisar european din partea României.

Audierea lui Ioan Mircea Paşcu în Conferinţa Preşedinţilor, dar şi şedinţa au fost amânate deoarece unul dintre forurile legislative nu are încă un preşedinte ales, au spus surse europene, pentru Mediafax.

Următoarea sesiune plenară a Parlamentului European se va desfăşura pe 16 septembrie, prin urmare este probabil ca validarea lui Ioan Mircea Paşcu, propus comisar european interimar din partea României, în locul Corinei Creţu, să nu mai aibă loc până în septembrie, au explicat sursele citate.