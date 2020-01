„Ne-au spus din ţară că două săptămâni ar fi bine să purtăm (măşti de protecţie. n.r.), deşi cei de aici ne-au spus că nu mai e nicio problemă. Şi să sunăm dacă sunt simptome. (...) Am completat nişte chestionare, care spune în fiecare unde stăm, cine suntem, cu menţiunea că dacă sunt probleme să sunăm la 112”, a declarat unul dintre cei 25 de artişti din Mioveni veniţi din China.

Altul a precizat că se simt bine, mai ales că, până să ajungă în România, au fost monitorizaţi.



„Ne-au luat temperatura în fiecare zi, suntem bine, am completat formularele acum la aeroport. Două săptămâni de zile stăm acasă, monitorizaţi”, a spus acesta.

Un pasager care se afla în avion cu grupul de artişti a declarat că nu ştia că cei 25 vin tocmai din China, însă toată lumea din aeronavă a purtat măşti de protecţie.

„Am aflat după aia de pe la alţi oameni de pe aici că s-ar putea să fie în regulă totul. Pentru că am înţeles că au fost verificaţi şi au stat şi în carantină, au rămas în avion pentru verificări suplimentare, dar am văzut că s-au mobilizat bine autorităţile. Am stat aproape lângă dânşii, la un rând. Am purtat masca tot zborul, oricum purtăm masca tot zborul”, a spus pasagerul.

Ansamblul folcloric din Mioveni, format din 25 de persoane, a ajuns la aeroport marţi după-amiază, din China.