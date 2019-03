„Noi întotdeauna avem o poziţie potrivită şi bună, dar în chestiunea Brexit o să avem o discuţie în Consiliu. Marea Britanie a cerut o prelungire până în 30 iunie şi deja sunt multe voci care spun că se poate prelungi, dar e bine să se termine înainte de alegerile europarlamentare. Vom primi sfaturile juriştilor, vom avea o discuţie pe această temă şi evident vom avea o poziţie comună care să îi ajute pe partenerii britanici. Cam toţi ne dorim să îi ajutăm, dar trebuie să ajungă şi britanicii la o concluzie. Am mai spus că trebuie o ieşire ordonată. Un hard Brexit e problematic pentru Marea Britanie, dar nici nouă nu ne convine, pentru că vrem să construim o relaţie bună pe viitor şi vrem să începem cu dreptul, nu cu stângul. Cred că o să fie o discuţie deschisă spre găsirea unei soluţii, măcar pe moment acum”, a afirmat Klaus Iohannis, înaintea participării, joi, la Consiliul European.

„Sunt trei variante, 22 mai, înainte de europarlamentare, 30 iunie varianta solicitată de Marea Britanie şi o extindere pe o perioadă mai lungă care ar trebui discutată. Mesajul UE va fi acelaşi că ne dorim o retragere ordonată. Teoretic e foarte posibil încă să avem un Brexit ordonat, dar mingea e clar în curtea britanicilor, nu este la noi şi sperăm că din ce în ce mai mulţi vor înţelege acest lucru. Vom avea o discuţie foarte clară şi probabil vom accepta o prelungire, dar dacă e 22 mai sau 30 iunie, acest lucru va fidiscutat şi vom avea o decizie care ne va pune sperăm în postura de a finaliza procedura”, a completat şeful statului.

Întrebat de presa străină dacă s-a săturat de Marea Britanie şi atitudinea Theresei May, preşedintele Klaus Iohannis a răspuns: „Nu, nu ne-am săturat de Marea Britanie. Căutăm o ieşire ordonată şi un parteneriat pe viitor. Credem că este încă posibil. E încă timp. E posibil ca Theresa May să convingă Parlamentul să voteze acest Acord. Încă avem speranţă”.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Tăriceanu roagă Marea Britanie să amâne Brexit pentru totdeauna

Călin Popescu Tăriceanu a făcut apel la Marea Britanie, într-un mesaj postat joi pe Twitter, să amâne Brexit pentru totdeauna. Preşedintele Senatului a precizat că oricât de imperfectă ar fi Uniunea Europeană, „putem lucra împreună pentru a o îmbunătăţi”.

„UK vă rog amânaţi Brexit pentru totodeauna. Oricât de imperfectă ar putea fi Uniunea, putem lucra împreună pentru a o îmbunătăţi”, a scris liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, joi, pe Twitter.

#UK, please delay #Brexit forever. As imperfect the #Union might be, we can work together to improve it @RomaniinUK