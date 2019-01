Topul căutărilor pe Dexonline în 2018:

1. ”m*ie”- 155.000 de căutări

2. "empatie"- 145.000 de căutări

3. "panglică" -140.000 de căutări

4. ”introvertit”- 95.000 de căutări

5. ”pragmatic”- 85.000 de căutări

Cel mai cătutat cuvânt în 2018, potrivit datelor furnizate de platforma Dexonline, a fost "m*ie". 155.000 de căutări au fost înregistrate pentru acest cuvânt pe site-ul menţionat. Interesul nu este întâmplător, având în vedere scandalul generat de românul venit din Diaspora cu numerele la maşină "M*IE PSD". Ulterior, gestul a fost preluat şi de alţi români, iar mesajul a apărut chiar şi pe un câmp, în Cluj.

Nu au lipsit dezbaterile pe cuvântul "m*ie", proprietarul plăcuţelor spunând că nu este vorba despre o înjurătură, ci despre regionalismul pentru "gură".

Răzvan Ştefănescu, în vârstă de 45 de ani, a intrat în România pe data de 17 iulie, prin Vama Nădlac, cu o maşină cu numere de înmatriculare conţinând un mesaj obscen la adresa PSD. Mesajul s-a viralizat foarte repede, iar şoferul a circulat cu automobilul prin întreaga ţară. Timp de zece zile, a fost oprit în trafic de patru ori de Poliţie, în judeţele Olt, Hunedoara şi Dolj. Nu a primit nicio amendă, nicio interdicţie.

Abia pe data de 30 iulie, adică la două săptămâni de la intrarea în ţară, poliţiştii l-au oprit pe Răzvan Ştefănescu în Bucureşti şi au luat măsuri împotriva şoferului devenit vedetă în online. Poliţia i-a reţinut plăcuţele de înmatriculare şi permisul, motivul invocat fiind acela că românul nu avea dreptul să circule cu numerele preferenţiale, obţinute în Suedia, pe teritoriul României.

Pentru a lămuri situaţia şi a arăta că de fapt cele două săptămâni au fost necesare doar pentru a comunica cu oficialii din Suedia, reprezentaţii Poliţiei: Andrei Linţă, directorul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, directorul adjunct al Direcţiei Rutiere Marian Badea şi Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al IGPR au ieşit public, luni, într-o conferinţă de presă. Aşa a aflat şi şoferul că pe numele său se deschide dosar penal. Printre articolele încălcate de acesta ar fi fost şi unul din Convenţia de la Viena din 1968, ce stipula faptul că numerele de înmariculare trebuie să conţină şi litere şi cifre. Întrebaţi dacă plăcuţele ar fi fost "Bravo PSD", oamenii legii au dat asigurat că măsurile ar fi fost similare. Ce au omis reprezentanţii Poliţiei era faptul că acea Convenţie a fost amendată în anul 2015 de către Belgia, care cerea tocmai ca maşinile să poată circula cu plăcuţe care conţin exclusiv litere. Niciuna dintre părţile semnatare nu a avut vreo obiecţie, motiv pentru care modificarea a intrat în vigoare în luna septembrie 2016. Întrebaţi în conferinţa de presă despre această situaţie, reprezentanţii Poliţiei au părut surprinşi. "Aceste aspecte vor fi stabilite exact în cadrul verificărilor", a declarat purtătorul de cuvânt al IGPR. A fost nevoie de cinci zile pentru ca reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române să anunţe că argumentarea juridică privind Convenţia de la Viena în acest caz a fost eronată. Drept urmare, Poliţia a cerut clasarea dosarului penal şi i-a dat bărbatului permisul înapoi. Doar plăcuţele anti-PSD nu au mai putut fi folosite.

Al doilea cuvânt căutat pe Dexonline, în 2018, a fost "empatie"- 145.000 de căutări.

Tot un scandal politic a generat interesul pentru un alt cuvânt care a ridicat interes pe Dexonline, şi anume "panglică" (140.000 de căutări). La începutul anului 2018, ministrul Educaţiei de atunci, Valentin Popa, vorbea despre "pamblică", în loc de panglică. După comentariile ironice, Popa a explicat că "pamblică" este un regionalism din Moldova.

"Recunosc că în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greşeli gramaticale, în general, datorate emoţiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greşeli. Cine nu mai greşeşte? Oare mai găsim o persoană publică care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am. Acel colaj nu a fost falsificat, nu am niciun motiv şi nicio dovadă să spun asta, dar am vrut să vă menţionez că acest lucru este posibil. Nu cred că este cineva în România care să dorească să îmi facă aşa rău", a declarat Popa.

"În ceea ce priveşte cuvântul «pamblică», în Moldova se foloseşte acest cuvânt, este un regionalism. Întotdeauna am vorbit aşa şi sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în continuare aceste regionalisme. Chiar dacă aici în Bucureşti am fost privit cu zâmbete", a completat, în timpul audierilor, Valentin Popa.

Printre cele mai căutate cuvinte se află şi: introvertit (95.000 de căutări) şi pragmatic (85.000 de căutări).