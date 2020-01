Guvernul conservator al Regatului Unit va organiza o petrecere nocturnă pe 31 ianuarie pentru a marca ziua în care ţara va părăsi oficial Uniunea Europeană.Un ceas cu numărătoare inversă va fi proiectat pe pereţii guvernului împreună cu un spectacol de lumină. Steagurile britanice vor fi prezente în jurul Pieţei Parlamentului din apropiere "ca răspuns la apelurile publice", a declarat guvernul britanic.

Primul ministru Boris Johnson a declarat „Vinerea viitoare marchează un moment important în istoria Regatului nostru Unit" şi a invitat populaţia la celebrarea evenimentului.

O sărbătoare "rivală" va fi organizată de grupul de campanii "Leave Means Leave", care a primit permisiunea de a organiza celebrarea Brexit-ului.

Nigel Farage a declarat că „sărbătoarea Brexit” va avea loc în Piaţa Parlamentului pentru a marca momentul în care Marea Britanie va părăsi UE la orele 23:00.

„Este un moment mare în istoria acestei naţiuni de a sărbători”, a declarat liderul Partidului Brexit.

Grupul de campanii "Leave Means Leave",a solicitat, de asemenea, ca Boris Johnson să apară pe scenă „pentru a marca data extraordinară”. Organizatorii promit muzică, cântece, discursuri, un spectacol de lumină şi o numărătoare inversă în stilul revelionului, la umbra turnului de ceas al Parlamentului.

Our cross-party Brexit Celebration event on Parliament Square runs from 9.00pm to 11.00pm this Friday.



All are welcome to attend, even if you haven’t registered your interest, in order to mark this historic occasion.



Let’s have a night to remember. See you there! pic.twitter.com/jAQsSvyoai