Joi seară, după ultimele audieri, magistraţii Tribunalului Bucureşti au anunţat că cercetarea judecătorească în dosarul Colectiv s-a încheiat, urmând a fi expuse concluziil în această cauză.

Tot joi, Daniela Niţă, patron al firmei de artificii, a fost audiată în calitate de inculpat şi a negat informaţiile potrivit cărora ar fi încercat să distrugă probe.

,,Mă consider nevinovată. (…) Mă ocupam de achiziţii, printre furnizori era şi cel din Bulgaria, de unde am comandat produsele folosite la Colectiv. (…) Deşi trebuia să merg în acea vineri la Colectiv, nu m-am simţit bine şi am decis să mă întâlnesc cu domnul Rugină sâmbătă, sa parafam contractul. Mai lucrasem cu domnul Rugină mai multe evenimente. Am luat decizia să merg la club, după incendiu. Acolo imaginea pe care o am în minte e a unei zone de război”, a spus aceasta.

Potrivit Danielei Niţă, toate documentele au fost prezentate autorităţilor: „Nu am distrus şi nu am sustras niciun document care putea constitui probă în cauză”.

„L-am gasit pe Marian Moise (pirotehnist) într-o ambulanta în piaţa Bucur, care era ars foarte rău. Nu am putut discutat cu acesta”, a mai spus aceasta.

Unul dintre avocaţi a intrebat-o dacă, în 2005, firma sa a montat artificii şi la festivalul Cerbul de Aur, unde a luat foc buretele dintr-o boxă (incendiu stins), Daniela Niţă a răspuns afirmativ.