„Este greu să postezi obiectiv despre ce s-a întâmplat la Caracal. Toţi cei cu care am vorbit sunt indignaţi şi sufocaţi de sentimentul neputinţei. România a ajuns la un nivel pentru care trebuie inventat vocabular nou. Un vocabular şocant care să ne trezească. Incompetenţă, prostie, nepăsare, absurditate, rea voinţă, şmecherie, hoţie, hoţi, infractori, grup infracţional organizat, mafie politică, lipsă de empatie, politruci, nesimţire, neruşinare sunt cuvinte care şi-au pierdut forţa. Ultrafolosite, ele s-au tocit de sens. Am ajuns să vorbim despre absurd ca despre o plată a unei facturi. Nu mai avem capacitatea de a ne indigna. Nu ne mai indignăm în legătură cu nimic, la niciun fel de eveniment tragic care vorbeşte (a câta oară??) despre situaţia incredibilă în care a ajuns ţara noastră. Suntem lipsiţi de speranţa că putem să resetăm MENTALITATEA unui popor anesteziat definitiv, programat să nu vadă decât orizontul îngust individual în care ne zbatem ca nişte mormoloci căutând supravieţuirea. Este ceva iremediabil defect în felul în care acţionăm şi reacţionăm la evenimente tragice. Ce s-a întâmplat la Caracal este profund legat de ce s-a întâmplat la Colectiv sau în cazul Sorinei sau în miile de cazuri în care dramele individuale au loc cu concursul larg al unor autorităţi incompetente şi dezumanizate.



Dezumanizare e un cuvânt potrivit pentru ce trăim acum. Sensul în care îl folosesc e ăla care decojeşte de pe noţiunea de Om orice formă de minimă atenţie la lumea din jurul nostru, la nevoile celor de lângă noi. Nu mai trăim decât pentru noi, se vede în cum parcăm, în cum conducem, în cum ne vorbim, în cât de mult ne pasă de ceea ce avem în comun, în disperarea de a demonstra că interlocutorul nostru e prost”, scrie Chirilă pe Facebook.



Potrivit cântăreţului, „codul roşu al inteligenţei morale şi emoţionale s-a aprins de mult”.



„Nu ştiu care e soluţia la criza României. Nu am asemenea competenţe. Ştiu doar că dacă vrem să mai avem vreo cât de mică şansă la decenţă trebuie să apelăm la educaţie. Un om căruia să-i pese de alţii şi să fie receptiv la comunitatea în care trăieşte se formează din creşă şi grădiniţă. Acolo unde educatoarea ar trebui să-i explice copilului că orice acţiune a lui are un impact în lumea în care trăieşte. Şi că inactiv şi nepăsător nu este o variantă. Cu condiţia ca educatoarea să fie educată. Nu ştiu însă cum ne putem educa noi, cei care vorbim despre educaţia copiiilor noştri şi întreţinem eşecul numit România”, consideră Chirilă.



Acesta scrie că o familie se află în doliu şi şi-a pierdut fiica de 15 ani, care putea fi salvată.



„Pentru Viorica Dăncilă şi „clasa politică” e doar o întâmplare nefericită, un viciu de sistem, o greşeală. Pentru cetăţenii României este încă un „rezultat” al corupţiei şi coruptibilităţii”, conchide Chirilă pe Facebook.