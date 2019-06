George Ciamba a anunţat că România a închis, în perioada Preşedinţiei Consililui UE, 90 de dosare, în diverse domenii importante. Ministrul pentru Afaceri Europene a precizat că preşedinţia română a trăit practic „cu fantoma Brexit-ului” pentru că acesta nu s-a produs.

„Legislativul european a fost până în aprilie, până la sesiunea din 17 aprilie şi am reuşit să închidem 90 de dosare. Cred că e un lucru important. Nicio altă preşedinţie nu a reuşit, nu numai din punct de vedere cantitativ, ci şi calitativ, să încheie atâtea, nu în ultimii ani”, a afirmat George Ciamba, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Întrebat cui se datorează acest mandat de succes al României la Preşedinţia Consiliului UE, ministrul George Ciamba a spus că Guvernul a fost bine pregătit şi a reuşit să îşi păstreze neutralitatea în negocierea dosarelor.

„Eu cred că faptul că am fost destul de bine pregătiţi, faptul că am avut decizia politică şi faptul că am reuşit să ne păstrăm rezerva de neutralitate. A fost foarte important că România a reuşit să închidă dosare, obţinând majorităţi calificate, reprezentând şi reuşind să realizeze majorităţi pe subiecte foarte variate. Deci noi nu am avut niciun fel de jenă de a pune pe masa Consiliului dosare care până acum pentru alţii li se păreau că nu e momentul potrivit”, a precizat Ciamba.

Acesta a făcut o scurtă trecere în revistă şi a dosarelor încheiate de România.

„Am avut un dosar important strategic – directiva gaz. De asemenea, am avut dosare care ţin de condiţiile sociale, de muncă, am avut dosare care ţin de întărirea frontierelor externe ale UE şi mă refer aici la suplimentarea numărului pentru Paza de Coastă. Am avut dosare care au ţinut de lucruri foarte clare, de reglementări vis a vis de modul cum va arăta următorul buget, e vorba cum vam arăta partea de cercetare, de partea de burse care sunt oferite prin următorul buget al Uniunii, partea de digitalizare”, a explicat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Ministrul a mai spus că Preşedinţia română a Consiliului UE s-a desfăşurat „sub fantoma” Brexit, care nu s-a produs, însă ţara noastră a trebuit să pregătească Uniunea Europeană pentru un posibil şoc al ieşirii Marii Britanii fără un Acord.

„Am avut destul de multe dosare absolut necesare, în condiţiile în care Preşedinţia română a trăit practic cu fantoma Brexit-ului, pentru că practic Brexit nu s-a întâmplat şi nu se va întâmpla în timpul Preşedinţiei României. Şi au fost lucruri pe care trebuia să le facem ca să pregătim Uniunea Europeană pentru un posibil şoc care ar fi venit, în cazul în care ieşirea Marii Britanii se făcea fără acord”, a conchis Ciamba.

George Ciamba a prezidat, marţi, la Luxembourg ultima reuniune a Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde sub mandatul Preşedinţiei României a Consililui UE au fost adoptate concluziile privind extinderea şi procesul de stabilizare şi asociere, informează MAE.

Tot marţi, ministrul Ciamba a predat simbolic Finlandei Preşedinţia Consiliului UE, deţinută de România şi care se încheie la finalul acestei luni.