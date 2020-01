Obţinerea permisului care le asigura dreptul de a circula legal la volan este un subiect fierbinte. Asta pentru că nu e simplu, în condiţiile în care fără să te pregăteşti serios, nu ai nicio şansă să treci examenul care include proba teoretică (sala) şi proba practică (traseul). Abordarea perioadei de studiu este simplă în esenţă, însă implică etape esenţiale care, parcurse corect, duc la reuşită.

Vestea bună este că pentru o pregătire eficientă este suficient să ai o conexiune la Internet.

ChestionareAuto.ro, un altfel de profesor auto

Nimeni nu spune că alegerea şcolii de şoferi şi a instructorului auto nu reprezintă un demers esenţial pentru reuşita elevului, însă nu există vreo posibilitate ca altcineva să înveţe în locul acestuia. Ori, pentru o pregătire eficientă, portalul ChestionareAuto.ro poate fi comparat cu un profesor bun care îi oferă elevului tot necesarul pentru reuşită: informaţie relevantă, posibilitatea de a lucra toate chestionarele DRPCIV, din care se aleg şi întrebările de examen, explicarea chestionarelor ş.a.m.d. Luându-le pe rând:

Legislaţia obligatorie pentru examen şi alte informaţii teoretice utile

În mod evident, orice candidat la examenul de obţinere a permisului auto trebuie să stăpânească foarte bine informaţia cuprinsă în Codul Rutier. Aşadar, să înveţe legislaţie. În timpul studiului, elevii se plâng de exprimarea mult prea formală şi strictă a Codului, care determină o posibilitate redusă de a înţelege în mod logic informaţia redată. Mulţi aleg să înveţe mecanic şi ajung să redea că pe o poezie bine învăţată pasaje întregi din Cod.

Şi cu asta ce au făcut? Mai nimic, spun specialiştii de la Chestionareauto. Învăţând mecanic şi nu logic, fără să înţeleagă de fapt ce au învăţat dar nu au înţeles, vor avea probleme majore în timpul în care răspund la chestionare şi, bineînţeles, şansele de a obţine un punctaj foarte bun la sală sunt reduse către zero.

În această idee, portalul vine în întâmpinarea candidaţilor cu două manuale mai mult decât utile:

- "Codul Rutier mură în gură" este manualul de legislaţie auto recomandat în prezent de foarte mulţi instructori auto care conştientizează problemele cu care se confruntă elevii lor când învaţă partea teoretică pentru examen. Scris într-un limbaj pe care îl poate înţelege oricine şi cu explicaţii pentru absolut orice informaţie care poate pune probleme de înţelegere, „Codul Rutier mură în gura” conţine inclusiv noţiuni de mecanică, conducere preventivă şi conducere ecologică;

- "Secretele obţinerii permisului de conducere" îl duce pe cel care se pregăteşte la un alt nivel, printre altele, pentru că îi aduce în prim plan aspecte cu privire la proba teoretică pe care instructorul auto nu i le-a spus. Îi dezvăluie trucuri importante care îl ajută să treacă cu succes proba practică, de traseu. Îi pune pe tapet chestionare cu întrebări capcană şi îi oferă exemple concrete de "aşa nu". Şi, foarte important, îi oferă explicaţii la cele mai dificile 130 de întrebări, din cauza cărora cei mai mulţi pică examenul de la sală.

Chestionarele nu au secrete atunci când sunt însoţite de explicaţii

Chestionarele DRPCIV puse la dispoziţia celor care se pregătesc pentru obţinerea permisului auto pentru categoriile A (A, A1, A2, AM), B (B, B1), C (C, C1), D (D, D1, Tb, Tv), E (BE, CE, DE, C1E, D1E) sau redobândire sunt cele din care se aleg întrebări şi la examenul de la sală. Ce înseamnă acest lucru? Lucrând multe, multe, teste, candidaţii la examen nu vor avea surprize neplăcute în timpul examenului pentru că au mai răspuns la acele întrebări în timpul pregătirii şi au înţeles logic răspunsurile.

De ce logic? Pentru că lucrând chestionare pe site, primesc răspunsuri la toate întrebările greşite, ceea ce înseamnă că vor înţelege clar de ce răspunsul bun este altul şi care este varianta corectă, de fapt. Foarte important este că abordarea portalului presupune includerea de informaţii şi teste auto DRPCIV explicate care, din moment ce sunt parcurse, înţelese şi rezolvate de către cei care se pregătesc pentru examenul auto, asigură tot bagajul de cunoştinţe necesar obţinerii permisului.

Răspunsurile corecte la chestionare auto nu ţin de şansă, ci de modul în care candidatul se pregăteşte, de modul în care a înţeles legislaţia şi o aplică. Faptul că acesta a învăţat logic legislaţia şi semnele de circulaţie, îi vor asigura o stare de calm, fără stres şi fără emoţii puternice care să îi pericliteze siguranţă de a răspunde corect la întrebările de la sală.

Alte avantaje ale site-ului ChestionareAuto.ro includ:

- toate testele sunt realizate gratuit, indiferent de categoria auto pentru care se pregăteşte cel care le rezolvă;

- chestionarele pot fi rezolvate de pe orice dispozitiv cu acces online: smartphone, laptop, desktop, tabletă;

- rezolvarea chestionarelor auto şi accesul la informaţii pe site nu presupun crearea unui cont.

Chestionarul zilei pune punctul pe "I"

În ideea în care administratorii site-ului ChestionareAuto îşi doresc să le ofere un suport cât mai util celor care se pregătesc pentru obţinerea permisului de şofer, în fiecare zi, pe site se publică un chestionar cu 26 de întrebări pentru categoria B. Întrebările incluse în acest chestionar fac parte dintre cele mai grele din câte există în chestionarele DRPCIV. Răspunzând zilnic şi la acest chestionar foarte dificil, la finalul perioadei de pregătire, persoana respectivă va stăpâni foarte bine informaţia şi va avea toate şansele să obţină permisul.

Mediul de învăţare eficient permite inclusiv simularea probei la sală

Pentru pregătirea în vederea obţinerii permisului auto trebuie să se lucreze doar anumite chestionare, cele DRPCIV. Pe ChestionareAuto cei care se pregătesc, indiferent de categorie, au la dispoziţie toate aceste teste. Bineînţeles, până să ajungă să răspundă la chestionare trebuie să înveţe legislaţie, semnele de circulaţie şi alte informaţii utile pentru examen. Logica este determinantă pentru un studiu optim, iar abordarea potrivită contribuie la reuşită. Site-ul oferă un mediu de învăţare eficient, atât pentru proba teoretică cât şi pentru proba practică.

Foarte important pentru cei care se pregătesc pentru examen este că pe site pot inclusiv să simuleze proba teoretică. În timpul simulării pe ChestionareAuto anumite aspecte ajuta mult elevul. Concret, este vorba despre timpul de răspuns şi despre faptul că la întrebările greşite se oferă explicaţii.

Dacă în timpul examenului de la sală elevul are la dispoziţie 30 de minute pentru a răspunde la toate cele 26 de întrebări din chestionar, pe site poate să stea la o întrebare atât cât este necesar să înţeleagă şi să răspundă. Alegând variantele corecte de răspuns doar după ce a înţeles logica întrebării, va proceda similar şi în timpul examenului, însă practica îl va ajuta că la sală să se încadreze optim în timp.

Pe de altă parte, faptul că la întrebările greşite se oferă explicaţii presupune o înţelegere logică, ceea ce ajută elevul să fac ulterior diferenţa dintre un răspuns bun şi altul incorect. Citind explicaţiile, va înţelege de ce a greşit şi, mai mult, i se va întipări în minte răspunsul corect. Cum în timpul sălii se dau întrebări din chestionarele la care a răspuns deja şi le-a înţeles, nu se va pune problema să nu obţină cel puţin 24-25 de puncte, dacă nu chiar maximul de 26.

Nu în ultimul rând, informaţii administrative

În mod evident, candidatul la permis auto nu are experienţa examenului dacă îl susţine prima dată, motiv pentru care, îi va fi util să ştie care sunt documentele necesare, cum să facă programarea DRPCIV, să fie informat cu punctele de penalizare pe care le poate primi pe traseu ş.a.m.d. Toate aceste informaţii sunt oferite pe site, în ideea în care se urmăreşte o informare cât mai completă!