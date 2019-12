Gelu Voican Voiculescu are 78 de ani, în timp ce buzoianca Georgiana Arsene are 37 de ani, scrie buzoienii.ro.



Femeia este jurnalistă la „Sputnik”, puternic instrument de propagandă rusească şi îşi trage originile din Verneşti.



Georgiana Arsene s-a măritat cu Gelu Voican în octombrie. Jurnalista are un „cover” de Facebook cu nimeni altul decât Vladimir Putin, preşedintele Rusiei şi deţine un blog denumit „În prima linie”.



Gelu Voican Voiculescu este acuzat de crime împotriva umanităţii în Dosarul Revoluţiei, dar a declarat că „o revoluţie nu se dă în judecată”.

Foto: Facebook / Georgiana Arsene / buzoienii.ro