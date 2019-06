„Am primit scrisoarea, am luat act de ea, am citit-o. E, părerea mea, pentru prima oară când atât toate forţele politice, cât şi Guvernul şi Preşedinţia suntem de acord că trebuie de urgenţă iniţiată modificarea legislativă. Avem propunerea de vot prin corespondenţă şi prelungirea timpului. Am dori să evităm votul electronic în acest moment. Consider că nu suntem pregătiţi pentru votul electronic”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu, miercuri, în Parlament.

Acesta a spus că parlamentarii iau în calcul prelungirea sesiunii parlamentare sau începerea următoarei sesiuni mai devreme pentru a avea timp Comisia specială pentru cod electoral să dezbată schimbările necesare în legislaţie.

„Comisia întâi trebuie să fie legală. A fost ieri (marţi-n.red.) votată, azi trebuie să apară în Monitorul Oficial. Şi cum stabilesc cu liderii de grup, aşa o să funcţionăm. Am dori cât mai repede. Să vedem dacă este mai oportună prelungirea sesiunii sau începerea sesiunii la jumătatea lui august”, a spus Ciolacu.

El susţine că şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu ar trebui implicate în lucrările pentru modificarea legislaţiei electorale.

De asemenea, Marcel Ciolacu a transmis că va discuta cu premierul pentru a face proiectul de lege în Parlament, deoarece Guvernul nu mai poate da ordonanţe de urgenţă.

„Categoric, toate instituţiile vor fi. În scrisoare sunt multe lucruri care ţin de Guvern. Preşedintele României spune că Guvernul ar trebui să vină cu proiectul de lege. O să mă sfătuiesc şi cu doamna prim-ministru şi cu liderii. Poate facem noi proiectul de lege, câştigăm nişte timpi. Nu poţi să dai OUG”, a declarat politicianul.

Referitor la anunţul privind constituirii unei comisii parlamentare de anchetă pentru alegerile din 26 şi neregulile sesizate de PSD, Ciolacu a spus că e datoria partidului să închidă discuţia.

„Am văzut toţi din nou cozile din diaspora, din nou s-a răsfrânt în principal asupra PSD şi cred că e datoria noastră să închidem această discuţie”, a afirmat parlamentarul.

Legat de posibilitatea introducerii votului anticipat în lege, social-democratul a spus: „Trebuie văzută şi legea. În SUA se poate face campanie electorală, chiar şi în ziua votului. Se merge cu un cartonaş pe care-l pui pe şablon şi votezi după şablon, democrat sau republican. La noi, campania electorală se termină vineri la ora 24”.

Foto: Mediafax Foto / Ciprian Sterian

El crede că prelungirea timpului de vot la 48 de ore, sâmbăta şi duminica, este soluţia normală.

„Prelungirea timpului de vot, cum cred eu acum, ar fi pentru să se voteze sâmbătă şi duminică, ceea ce mi se pare total normal. Nu sunt un expert în constituţionalitate. Există o instituţie care se ocupă de acest lucru şi aşteptăm şi punctul de vedere al dânşilor”, a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

O idee a acestuia este şi suplimentarea unor spaţii, precum hale, cu mai multe cabine de vot.

„Am văzut şi nişte paralele prin presă cu votul prin alte ţări, de exemplu în Turcia unde sunt câte 110 cabine de vot. Asta poate ţine de Guvern, dar am putea găsi nişte locuri mai mari, nişte hale. Ar trebui schimbată un pic, să ieşim din şanţul în care tot stăm prizonieri şi să ne schimbăm optica”, a conchis Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis cere Guvernului să elaboreze un proiect de lege, care să fie adoptat până la finalul acestei sesiuni, şi care să vizeze modificarea legislaţiei electorale. În acest sens, preşedintele spune că, dacă e nevoie, va convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului.