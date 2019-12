"Nu a cerut nici un lider de grup, după cum aţi văzut, nici măcar cei de la USR, care au spus că de ce nu a fost. Am văzut că s-au solicitat, inclusiv de la grupul USR, trei proiecte de lege, la care am stat până la sfârşit şi le-am dezbătut pentru votul final. Nimeni nu a cerut pensiile speciale. Că să terminăm cu această ipocrizie. Raportul era să vină până în momentul dezbaterii. Era, mi se pare, pe locul 30. Repet, dacă vreţi să fim corecţi, nici un lider de grup de la nicio formaţiune politică cu reprezentare în Parlamentul României nu a solicitat conform regulamentului, dânşii având acest atribut, să fie devansată în poziţia pe ordinea de zi", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la Parlament.

Totodată, acesta a spus că amendamentul respectiv poate fi respins în plenul Camerei Deputaţilor.

"Acel amendament nu a fost retras dintr-un lucru foarte simplu, pentru că legea nu a ajuns la dezbatere. Eu am anunţat public ieri şi am vorbit cu toţi colegii mei din Parlament şi am văzut susţinere şi de la alte grupuri parlamentare că vom supune din nou amendamentul, o procedură normală parlamentară, la vot, care va fi respins", a explicat Ciolacu.

Camera Deputaţilor nu a dezbătut în şedinţa de plen de miercuri proiectul de lege al PNL privind eliminarea pensiilor speciale pentru mai multe categorii de angajaţi la stat. Forul legislativ, decizional în acest caz, a avut pe ordinea de zi proiectul care abrogă pensiile speciale pentru mai multe categorii, inclusiv parlamentari, magistraţi şi funcţionari publici cu statut special, excepţie făcând militarii şi poliţiştii.

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a votat, marţi, un raport favorabil de adoptare a acestei propuneri legislative, cu amendamente.

Proiectul PNL are în vedere eliminarea pensiilor de serviciu pentru mai multe categorii, printre care: deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, funcţionari publici cu statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

Indemnizaţiile speciale nu au fost eliminate în cazul militarilor şi poliţiştilor.

Dezbaterile au avut loc pentru ambele iniţiative privind eliminarea pensiilor, atât a PNL, cât şi a USR, însă raportul favorabil a fost dat pentru propunerea PNL.

Preşedintele Comisiei pentru Muncă, deputatul PSD Adrian Solomon a depus un amendament prin care indemnizaţiile de merit pentru sportivi şi artişti sunt eliminate. Acesta a criticat iniţiativele legislative ale PNL şi USR şi a declarat în timpul dezbaterilor că "ori toţi suntem speciali, ori niciunul nu este special".

Pe de altă parte, PSD se opune "categoric" eliminării indemnizaţiilor de merit pentru artişti şi sportivi şi a anunţat că va vota împotrivă acestui amendament la şedinţa de plen, potrivit unui comunicat semnat de Marcel Ciolacu. PSD mai transmite că Solomon nu a avut mandat să depună un astfel de amendament.

Ulterior, Adrian Solomon a explicat că decizia eliminării tuturor indemnizaţiilor speciale a fost luată în partid. Despre faptul că Marcel Ciolacu susţine că nu a avut mandat să elimine indemnizaţiile pentru sportivi şi artişti, deputatul PSD a precizat că e posibil ca cei din conducere să nu ştie legislaţia.