Dacian Cioloş a declarat duminică seara, la TVR1, că Alianţa 2020 va susţine o moţiune de cenzură în Parlament, urmând ca obiectivul guvernului care s-ar instala să fie organizarea alegerilor prezidenţiale şi apoi alegeri parlamentare anticipate.

Invitat la ediţia specială a emisiunii România 9, analistul politic Ion Cristoiu l-a întrebat pe Dacian Cioloş dacă e de acord ca USR să participe la formarea unui nou guvern, care va gestiona prezidenţialele şi apoi va declanşa alegeri parlamentare anticipate.

“Colegii de la USR au declarat că vor susţine o moţiune de cenzură care să trimită acasă guvernul Dăncilă, iar apoi poziţionarea pentru a susţine un nou guvern va depinde de programul politic. Nu am înţeles de la colegii de la USR că intenţionează să intre la guvernare, dar ar putea susţine un nou guvern în condiţiile în care programul politic ar include obiective pe care le avem şi noi fixate pentru Alianţa 2020 USR-PLUS. Am spus despre alegeri anticipate după alegerile prezidenţiale pentru că, din punct de vedere constituţional, din câte ştiu, nu mai putem convoca alegeri anticipate cu 6 luni înainte de alegerile prezidenţiale. Am putea avea un guvern care să organizeze alegerile prezidenţiale şi imediat după prezidenţiale trebuie să ne gândim la alegeri anticipate care din punctul nostru de vedere ar putea fi organizate în acelaşi timp cu alegerile locale. În felul acesta am scurta agonia în care se află în momentul de faţă România cu guvernul PSD-ALDE”, a arăspuns liderul PLUS.

Ion Cristoiu a insistat: “Domnul Dacian Cioloş, ştirea serii este următoarea. Dvs să-mi spuneţi dacă e corect sau nu. Ar suna aşa: Domnul Dacian Cioloş a declarat că dacă trece o moţiune de cenzură, Alianţa USR-PLUS va sprijini noul guvern, dar nu va face parte”.

“Va sprijini noul guvern în condiţiile în care programul de guvernare al acestui nou guvern are include câteva obiective pe care le avem şi noi”, i-a răspuns Cioloş.

“Dar nu veţi face parte, foarte important”, a adăugat Ion Cristoiu.

“Nu, aşa cum a fost discuţiile cu colegii, am înţeles de la colegii de la USR că nu intenţionează acest lucru”, a completat liderul PLUS.

Dacian Cioloş a mai fost întrebat de moderatorul emisiunii, Ionuţ Cristache, dacă Alianţa 2020 va veni cu un candidat propriu la alegerile prezidenţiale . “Credem că e o obligaţie faţă de susţinătorii şi alegătorii noştri să avem un program politic pentru viitorul preşedinte şi, evident, şi un candidat care să susţină acest program politic. Am vorbit despre un proiect de reformă a Constituţiei, de o religitimare a funcţiei prezidenţiale. Vom veni cu acest proiect politic şi, evident, va trebui să venim şi cu un candidat comun care să susţină acest proiect politic”, a declarat liderul PLUS.

Purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ, a prezentat luni primele rezultate parţiale la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Astfel, potrivit datelor centralizate până la ora 10.23, PNL a obţinut 618.197 voturi (26,23%), PSD 558.234 voturi (23,68%), iar USR-PLUS a primit 483.493 voturi (20,51%).

De asemenea, ProRomânia a obţinut 165.315 voturi (7,01%), PMP 130.906 voturi (5,55%), UDMR a primit 142.993 voturi (6,07%), iar ALDE a obţinut 100.005 voturi (4,24%)