Premierul Ludovic Orban are un VW Passat din 2007, conform declaraţiei de avere. La polul opus al modestiei se află Victor Costache, ministrul Sănătăţii, care deţine două SUV-uri BMW X5, fabricate în 2013, respectiv 2016 şi o motocicletă Yamaha.



Lucian Bode, ministrul Infrastructurii, a trecut în declaraţia de avere două autoturisme, un Mercedes Benz cumpărat în 2009 şi un Volvo cumpărat în 2012.



Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, are un BMW X3, cumpărat în 2014, iar Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, un Mercedes fabricat în 2011.



Cu multe maşini se poate lăuda şi Monica Anisie, ministrul Educaţiei: Ford Fiesta - 2010, Hyundai Elantra - 2005, Kia Sportage - 2017.



Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, deţine o Honda Civic din 2017, dar şi un Volvo XC60 cumpărat în leasing în urmă cu doi ani, creditul fiind scadent în 2022.



Violeta Alexandru, ministrul Muncii, are o Honda Accord din 2007.



Costel Alexe, şeful de la Ministerul Mediului, are un Opel Vectra din 2002.



Adrian Oros, de la Agricultură, are un BMW din 2009 şi o Skoda din 2018.



Alţi miniştri nu deţin nicio maşină - cazul lui Florin Citu (Ministrul Finantelor), al lui Virgil Popescu (Ministrul Economiei), al lui Nicolae Ciuca (Ministrul Apararii Nationale), al lui Ion Stefan (Ministrul Dezvoltarii), al lui Marcel Vela (Ministrul Afacerilor Externe), al lui Bogdan Aurescu (consilier prezidenţial), al lui Ioan Bolos (Ministrul Fondurilor Europene) şi al vicepremierului Raluca Turcan, care nu au trecut nicio maşină în declaraţia de avere.

