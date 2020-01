Potrivit deciziei Curţii de Justiţie a UE, Daniel Dragomir va trebui să plătească şi cheltuielile de judecată, scrie www.g4media.ro.

Acţiunea sa a fost respinsă pentru că „nu are vreun fundament în drept”.

În faţa Curţii de Justiţie a UE, Dragomir a susţinut că a fost achitat de Tribunalul Bucureşti, deşi el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti, prima instanţă, la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii. În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an de închisoare cu suspendare.

Totodată, Daniel Dragomir este anchetat de DIICOT pentru spionarea şi hărţuirea lui Kovesi în dosarul Black Cube.

În procesul la Curtea de Justiţie a UE, reclamantul a susţinut că, în cele două cazuri penale în care este implicat, au fost folosite o mulţime de date cu caracter personal referitoare la el sau la rudele sale. Acestea ar fi fost puse la dispoziţia organelor de cercetare penală de către SRI, care ar fi utilizat „o aplicaţie informatică pentru a supraveghea în masă persoane din România”.

Daniel Dragomir a susţinut că Comisia Europeană nu şi-a respectat obligaţiile în domeniul protejării statului de drept în România, a independenţei justiţiei române în faţa „asaltului SRI” şi a dreptului la un proces echitabil.

Dragomir a susţinut că obiectivul legitim al colectării şi procesării datelor cu caracter personal de către autorităţile române a fost deturnat din cauza accesului neîngrădit la aceste date acordat SRI, care a procedat la o procesare în masă a acestora. Fostul colonel SRI a acuzat Comisia Europeană că şi-a îndeplinit „într-un mod formal şi tardiv” obligaţia de a verifica respectarea directivelor şi reglementărilor europene în materie.

sursa foto: Facebook