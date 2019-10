Judeţele vizate sunt Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Ilfov, Bacău, Botoşani, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Galaţi şi Vaslui până la ora 10.00.

Până la ora 9.00 este vizat şi judeţul Tulcea.

De asemenea, în mai multe judeţe se anunţă şi burniţă.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.