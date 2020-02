În funcţie de nivelul alcoolemiei, şoferii care sunt prinşi în stare de ebrietate la volan, pot primi amendă sau se pot alege cu dosar penal.



Care sunt însă limitele impuse de lege?



Cantitatea de alcool consumată de o persoană se măsoară prin alcoolemie, lesne de înţeles. Alcoolemia reprezintă cantitatea de alcool din sânge şi alcoolemia este exprimată în grame de alcool per litru de sânge şi se poate măsura în respiraţie, în probele de sânge şi urină.



Alcoolemia de 0,10 mg/l înseamnă că o persoană are 1 parte de alcool pur la 10.000 de părţi de sânge.



Până la o anumită limită, alcoolemia este sancţionată doar contravenţional, dar la o valoare mai mare devine o problemă penală, avertizează newmoney.ro.



O alcoolemie de sub 0,40 mg/ litru alcool pur în aer expirat se sancţionează cu amendă de la 21 la 50 puncte şi suspendarea permisului auto pentru jumătate de an!



Când şoferii sunt prinşi cu o îmbibaţie de peste 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat (minimum 0,80 g/l alcool pur în sânge), fapta devine INFRACŢIUNE şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală.