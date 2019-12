Cod rutier 2020. Care sunt principalele modificări ce afectează şoferii români. Cei mai mulţi şoferi încalcă această regulă şi pot primi amenzi de 1.800 lei de la 1 ianuarie, dacă se află la volan.



Şoferii indisciplinaţi vor plăti amenzi mai mari în trafic, nu 1.160 lei ca până în prezent, ci 1.784 lei, începând cu 2020.



Se sancţionează condusul cu viteză excesivă, parcatul în locuri nepermise, folosirea telefonului la volan.



Amenzile se pot majora de anul viitor cu peste 50%. Din cauza creşterii salariului minim, punctul de amendă ar urma să sară de la 145 lei la 223 lei.



Cod rutier 2020. Care sunt principalele modificări ce afectează şoferii români. De asemenea, o nouă regulă intră în vigoare de la 1 iulie 2020, pe dictonul „nu ai carte, nu ai parte...”



Începând cu 1 iulie 2020, cei care vor să obţină permisul auto trebuie să aibă minimum 10 clase terminate. De asemenea, persoanele în vârstă care încă mai doresc să conducă pe drumurile publice trebuie să efectueze mai des controlul medical.



Codul Rutier care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 a suferit o serie de modificări. Spre exemplu, sunt prevăzute sancţiuni mult mai mari pentru cei care folosesc telefonul la volan, acesta fiind una dintre cauzele care duc la producerea accidentelor rutiere. În plus, cei care sunt prinşi că vorbesc la telefon în timp ce conduc riscă să rămână fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.



Cod rutier 2020. Care sunt principalele modificări ce afectează şoferii români. Nici PIETONII nu vor scăpa de amenzile poliţiei rutiere. Aceştia vor putea primi sancţiuni din Clasa I de amenzi, adică 2-3 puncte amendă.



Ne referim la cei care traversează prin locuri nepermise, pasibili de amenzi de 416-624 lei (vs. 290-435 lei cât sunt amenzile în acest an).



Art. 70 din OUG 195/2002 prevede că „Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.



Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.”