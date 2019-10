Până la ora 10.00, Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă ceaţă în localităţi din judeţele Alba, Braşov, Mureş, Sibiu, Bacău, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui şi Covasna.

De asemenea, până la ora 9.30 sunt vizate şi localităţi din judeţul Caraş-Severin.

Potrivit unor avertizări anterioare, judeţele vizate de codul galben erau Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Harghita.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Şi poliţiştii au precizat că se circulă în condiţii de ceaţă pe autostrada A2, între localitatea Lehliu Gară, jud. Călăraşi, şi Cernavodă, jud. Constanţa, dar şi pe tronsonul kilometric 26 -20, pe sensul către Capitală al Autostrăzii Soarelui, în zona localităţilor Cernica şi Brăneşti, judeţul Ilfov.