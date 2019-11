Şeful DSU Raed Arafat a postat, sâmbătă, pe Facebook, o filmare în care explică faptul că nu a avut filmarea cu primele momente ale intervenţiei de la Colectiv şi că dacă ar fi avut-o atunci nu s-ar fi gândit să i-o ducă premierului din acea vreme. Replica vine după ce Dacian Cioloş, premier după demisia lui Victor Ponta, a declarat că Arafat nu i-a arătat această filmare.

„Eu am explicat foarte clar că acest film nu l-am văzut, nu l-am avut, nu aveam cum să-l ascund. Eu chiar şi dacă îl vedeam, nu ştiam că trebuie să urc cu filmul la nivelul primului ministru. Dacă-l aveam, poate era alt parcurs al filmului respectiv din partea mea, analizam, făceam ceva, dar în nici un caz nu mă gândeam să mă duc cu el la primul ministru, pentru că erau foarte multe materiale video în perioada respectivă, care au arătat mai multe aspecte din ce se întâmplat acolo. Aşa că nu l-am avut, aşa că nu aveam cum să îl ascunzi sau să înşel pe cineva”, a spus Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.

Despre modul în care funcţionează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, doctorul Arafat explică faptul că DSU nu funcţionează „la comanda omului suprem”.

„Am văzut pe dânsul (Dacian Cioloş – n.r.) spune că un departament nu trebuie să ţină de un om şi sunt total de acord cu dânsul. Asta nu este intenţia mea, ca un departament să ţină de un om. (...) Mai mult decât atât, dânsul comentează că un astfel de departament atunci când funcţionează doar sub comanda omului suprem are o problemă. Departamentul nu funcţionează doar sub comanda omului suprem. Dacă lumea crede şi dacă dânsul crede că eu dau comanda la tot ce mişcă şi eu conduc intervenţiile şi coordonez intervenţiile, tot ce se întâmplă în ţară prin acest departament, înseamnă că lumea nu ştie ce se întâmplă în ţară. Sunt mii de intervenţii pe zi, sunt sute de acţiuni unde sunt implicaţi pompierii, ambulanţa”, precizează Raed Arafat.

Pe de altă parte, Raed Arafat explică şi că la o intervenţie de amploare, la o catastrofă, nu poate fi lăsată comanda în mâna oricui, doar pentru că ştie să intervină într-o situaţie de urgenţă şi are experienţă în acest lucru.

„Cum se comandă o intervenţie? Întotdeauna este un comandant. Recent, o hotărâre de Guvern, 557 din 2016, prevede şi funcţia comandantului acţiunii, care este şeful Departamentului sau persoană numită de acesta. Dar aici vorbim deja de intervenţie de foarte mare amploare, de intervenţiile care implică mai multe judeţe şi de intervenţiile unde este nevoie de o coordonare mai largă (...) Atenţie, această Hotărâre de Guvern este emisă abia la sfârşitul anului 2016, deci după ce s-a întâmplat în Colectiv şi după lecţiile învăţate de acolo. Dânsul (Cioloş – n.r.) mai zice că a văzut servicii de intervenţie de urgenţă care funcţionează şnur doar pe baza protocolului pe care îl învaţă fiecare pe de rost şi ştie exact ce are de făcut fără să fie neapărat un şef care să spună fiecăruia ce să facă. Da, este posibil acest lucru să fie la o intervenţie de un accident rutier, de ceva unde oamenii deja au dezvoltat o rutină, o procedură în care numai din priviri se înţeleg. Dar acest lucru nu va merge niciodată când aveţi o catastrofă sau un dezastru. Ca la Armată, ca peste tot, este nevoie de cineva să conducă, este nevoie de comandă unică, este nevoie de cineva să coordoneze (...) Nu are cum să fie lăsată o intervenţie la mâna fiecărui comandant de echipaj sau la fiecare echipă, să spună că «eu ştiu protocoalele şi fac treabă de capul meu singur». Nu există acest lucru”, a mai spus şeful DSU.

Arafat precizează că nu toate problemele ajung la şeful DSU şi nu el este cel care ia decizii pentru toate cazurile de urgenţă.

„Lumea credea din cauza unor dezinformări că doctorul Arafat trebuie să aprobe fiecare elicopter care zboară şi fiecare avion care pleacă. Nu este adevărat! Sunt unele tipuri de intervenţie asupra cărora eu sunt informat şi sunt altele despre care nici nu trebuie să fiu informat, care sunt de rutină şi care merg mai departe”, mai spus Arafat.

Despre „demiteri” sau „demisii”, Arafat a spus că nu vrea să discute, dar a afirmat că este de părere că „sunt unii care dezinformează şi care dau informaţii greşite celor care vorbesc despre aceste aspecte”, considerând că Cioloş a fost cel dezinformat atunci când a făcut afirmaţiile despre intervenţiile de urgenţă.

Dacian Cioloş a afirmat, duminica trecută, la Braşov, că ISU a minţit Guvernul, deoarece nu a informat despre existenţa filmului apărut recent cu tragedia de la Colectiv. El susţine că dacă vedea acest film în 2015 l-ar fi dat afară pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

„Aţi văzut toată discuţia reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Să le fie ruşine celor din ISU care au minţim primul-ministru, pentru că nu l-au informat cu privire la existenţa acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din corpul de control că ar putea exista acest lucru. Era obligaţia lor să vină şi să prezinte acest film. Ştiţi că la vremea respectivă, când a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat şi m-am gândit, pentru că am zis totuşi că omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenţii de urgenţă în România şi l-a creat foarte bine şi profesional. Dar cu lucrurile şi elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aş fi ştiut de lucrurile acestea, m-aş fi gândit şi aş fi avut cu totul o altă abordare în privinţa lui Raed Arafat”, a spus Dacian Cioloş, la Braşov.

Liderul PLUS a susţinut că nu mai crede în capacitatea lui Raed Arafat de a conduce Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului, sentimentul meu este că acest sistem ISU nu funcţionează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă e zăpăceală. Aţi văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil să nu ai protocoale şi dacă le ai să nu le respecţi. Cred că trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competenţa pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru”, a adăugat Cioloş.

Arafat, despre ajutorul internaţional pentru Colectiv: Noi aveam nevoie de paturi, nu de transport

Raed Arafat a declarat, sâmbătă, că în cazul tragediei de la Colectiv a discutat despre activarea Mecanismului de Protecţie Civilă Europenă, dar necesitatea României nu era de transport, ci de paturi pentru marii arşi, pentru care medicii din străinătate au venit să vadă situaţia la faţa locului

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a explicat, sâmbătă, pe Facebook, de ce nu a fost activat Mecanismul de Protecţie Civilă Europeană în cazul tragediei de la Colectiv, de acum patru ani.

„În situaţia care a avut loc la noi, tragedia de la Colectiv, personal am luat legătura cu cineva de la Protecţia civilă Europeană şi am discutat cu ei oportunitatea activării mecanismului. Era clar că activarea mecanismului nu putea să ne aducă ceva major în plus. O să explic asta foarte clar de ce. Puteam să beneficiem foarte mult dacă aveam nevoie de resurse de transport de exemplu. Dar nu era cazul. Am avut avioanele noastre, am apelat la avionul NATO. Deci nu exista o nevoie pe care nu o putem acoperi. Nevoia noastră era de paturi, de locuri, iar în Mecanismul de Protecţie Civilă Europeană există anumite resurse care sunt resurse voluntare care le oferă ţările şi le pun sub Mecanism. Aceste resurse pot fi solicitate de ţările care au dezastre sau catastrofe (...). Din acest mecanism paturile de spitale nu fac parte din aceste resurse”, explică Raed Arafat.

Şeful DSU afirmă că România putea acţiona mecanismul punând pe site că după tragedia de la Colectiv este nevoie de paturi pentru marii arşi, însă timpul a fost scurtat prin discuţii bilaterale.

„Cum funcţionează? Pui pe mecanism (pe site-ul oficial – n.r.) că vrei paturi pentru pacienţi. Mecanismul anunţă asta la toate ţările membre ale Mecanismului. Sunt ţări care au nivel de sistem sanitar ca şi România sau poate sub România sau peste România şi toate aceste ţări primesc acest apel, după care ţările respective urmează să contacteze spitalele să verifice, să comunice tot pe site-ul mecanismului, în scris, că au găsit un număr de paturi. Dar mecanismul nu se mai ocupă de partea de plată şi de tot. Atunci ne revenea nouă să intrăm în legătură bilaterală cu aceste spitale şi să începem să discutăm de transfer de plată, de toate aspectele pe care noi le-am făcut pe linie bilaterală. Acest lucru ar fi întârziat foarte mult, de fapt nu ar fi facilitat transferul sau nu ar fi grăbit transferul. Mai mult decât atât, puteam să avem ţări care nu au capacităţi reale pentru pacienţii mari arşi dar să ofere pentru solidaritate un număr de paturi şi putea să existe ca ţările care au paturi de nivel înalt pentru marii arşi să nu ofere în primă fază pentru că era şi weekend şi până se mişcau să ofere putea fi tardiv”, a explicat Raed Arafat.

Şeful DSU a precizat că nu există, nici în prezent, o procedură a Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană pentru pacienţi arşi, iar discuţiile pe această temă au început abia din 2016, după experienţa României în tragedia de la Colectiv.

Raed Arafat a explicat că în urma discuţiilor cu spitalele din străinătate, pentru preluarea pacienţilor mari arşi, echipe de doctori au preferat să vină în România pentru a vedea situaţia reală.

„Spitalul de la Bruxelles era primul cu care am început să discutăm şi acolo preferinţa a fost ca să vină echipă să verifice, să vadă pacienţii, să aleagă şi să spună pe cine poate să ia şi într-adevăr asta s-a întâmplat. Asta înseamnă că noi nu puteam să urcăm pacienţii în avion până nu venea echipa să evalueze şi preia pacienţii. (...) Singura ţară care a primit pacienţi fără să necesite să vină medici de la ei aici a fost Austria. În rest toate ţările au trimis de echipă aici, de la belgieni, care au lucrat şi pentru olandezi, partea franceză, partea germană, Anglia, Norvegia, toţi au avut echipe care au venit şi au spus «luăm pacientul ăsta sau luăm pacientul ăsta», iar noi am organizat transferul pacienţilor”, a mai spus Raed Arafat.

În urma incendiului de la Clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015, 64 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 146 au fost răniţi.