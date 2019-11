„Uitaţi-vă la mine (către judecător). Pledez nevinovat”, începe pirotehnistul Marian Moise declaraţia din faţa instanţei Tribunalului Bucureşti.

Acesta precizat că avea voie, ca pirotehnist, să monteze efecte pirotehnice atât în spaţii exterioare, cât şi în spaţii interioare.

„Am aflat de evenimentul de la Colectiv. Niţă (superiorul, n.r.) mi-a spus ca Adrian Rugină (şi-a pierdut viaţa în incendiu, n.r.) a solicitat jeturi de CO2 la Colectiv. Eu nu am avut o discuţie cu Rugină. Joi seară a fost o mică sedinţă la firmă, mi s-a spus ca sunt sanse de 50% să montăm şi articole pirotehnice T1 (articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, n.r). A doua zi, în drum spre Colectiv, m-a sunat doamna Niţa şi mi-a spus că vom monta şi artificii. Am ajuns acolo la 12-13. Articolele erau T1, tip jerbă cu scântei, luate din Bulgaria. Am vrut sa montăm artificiile sus, pe boxe, dar un angajat ne-a spus ca nu este bine acolo, pentru că exista un tavan fals. Pana la.urma am montat pe schele, în lateral. Un membru al formaţiei (Goodbye to Gravity, n.r.) a dorit montarea artificiilor în faţa scenei, dar din experienţa altor concerte am refuzat. Acelaşi membru ne-a zis sa montăm în spatele scenei, dar acolo urma sa fie montat un panou de hârtie, şi iar ne-am opus. Modul prin care am montat artificii eu zic ca a respectat ghidul pirotehnistului. După ce am montat artificii a venit Rugină care s-a uitat şi a spus că totul este OK”, a relatat pirotehnistul.

După prima melodie au fost activate artificiile, dar doar 2 din cele 4 montate s-au activat, cele de lângă stalpul care a luat foc ulterior.

„Am verificat de ce nu porniseră celelalte 2: firele erau în paralel şi nu era suficientă tensiune. Am schimbat din paralel în serie. (...) La al doilea moment au pronit toate jerbele. De unde eram eu nu am văzut ca scânteile să ajungă la stâlp. În momentul în care jerbele erau în remisie, eram aplecat. Când m-am ridicat văzut flacăra. Nu pot aprecia ce a produs flacăra. Flacăra a apărut foarte repede, am vazut o flacără mică.

M-am întors să iau stingător, dar era deja la altcineva şi am văzut că apăsa pe clapeta şi nu funcţiona. Cred că era deja scos cuiul. În opinia mea, stingătorul nu a funcţionat. Dacă funcţiona se stingea focul. Am căutat altceva: am luat o sticlă de bere de la un spectator, dar nu am reuşit să fac ceva. Când am văzut cât de mult s-a aprins din tavan, am decis sa ies din club”, a mai spus acesta.

Pirotehnistul a mai precizat că avea obligaţia să aducă un stingător, însă l-a lăsat în maşină, deoarece a considerat că, la nevoie, îl poate folosi pe cel al clubului.

Judecator: „Nu ar fi trebuit să faceţi o şedinţă tehnică cu conducerea clubului sau cu cine organiza?”.

Marian Moise: „La faţa locului nu s-a făcut. Legislaţia cere un astfel de instructaj cu cineva din locul respectiv”.