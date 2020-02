Georgeta Ghiulţu a fost concediată din postul de economist în cadrul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB), după ce i s-au imputat de către conducere cinci abateri. După un an de luptă în instanţă, decizia de concediere a fost anulată.

Georgeta Ghiulţu a fost angajată la CMMB în aprilie 2016 şi concediată, pe fondul unor neînţelegeri cu preşedintele instituţiei, Prof. Dr. Cătălina Poiană, în iunie 2018. Tribunalul Bucureşti ia dat câştig de cauză economistei concediate în februarie 2019, hotarâre menţinută de Curtea de Apel Bucureşti, după ce fusese atacată de CMMB, în iunie 2019.

În termenul de 15 zile de la pronunţarea deciziei, CMB i-a plătit cele 12 salarii lunare şi zilele de concediu aferent anului care a curs de la demitere. Ceea ce încearcă Georgeta Ghiulţu, încă din toamna anului trecut, este reîntregirea salariului, respectiv să primească drepturile cuvenite prin contract şi regulament intern tuturor angajaţilor: primele pentru 8 martie, Crăciun şi Paşte.

Trei notificări fără răspuns

Deşi a Georgeta Giulţu transmis, prin avocat, trei solicitări, în septembrie, octombrie 2019 şi ianuarie, CMMB nu a transmis niciun răspuns.

„În situaţia în care nici de această dată nu înţelegi să daţi curs solicitării Dnei. Ghiulţu Georgeta, dorim să vă informăm că, potrivit dispoziţiilor art. 287 alin. (1) lit. e) din Codul Penal, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti prin neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata drepturilor salariale în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată reprezintă infracţiune, sens în care ne vedem nevoiţi să procedăm în consecinţă”, se arată în ultima notificare transmisă de avocat, în 30 ianuarie.

Joi, la o zi după ce Gândul a transmis CMMB o solicitarea de informaţii privind stadiul solicitării adresate de avocatul fostei economiste, reprezentanţii instituţiei au transmis că toate obligaţiile au fost achitate.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a respectat şi a pus în aplicare Sentinţa Civilă nr. 973/2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti precum şi Decizia Civila nr. 3278/2019, în sensul că i-au fost achitate fostei angajate toate drepturile dispuse de instanţă (drepturile salariale indexate şi reactualizate precum şi contravaloarea tichetelor de masă). De asemenea, au fost achitate cheltuielile de judecată solicitate, precum şi primele aferente. Având în vedere aspectele mai sus precizate, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a respectat întru totul deciziile instanţelor”, a transmis joi consilierul juridic Ioana Popescu.

Ulterior, Georgeta Ghiulţu a confirmat telefonic că a primit joi o tranşă de bani din partea CMMB, chiar mai mare decât calcula, în funcţie de coeficientul minim. Fosta economistă estima că cele trei prime ar însuma 2.500, cel mult 3.000 de lei, iar suma virată vineri a fost de aproape 4.200 de lei, sumă care reprezintă cheltuielile de judecată, şi 3.550, cuantumul aferent primelor.

Georgeta Ghiulţu solicitase, separat, într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, recuperarea cheltuielor de judecată şi a celor pentru reprezentarea în Comisia de Disciplină. Cauza a fost amânată în 29 ianuarie - ca urmare protestului magistraţilor şi personalului auxiliar privind eliminarea pensiilor de serviciu – pentru data de 26 februarie. Solicitarea Gândul nu s-a referit la acest proces aflat în derulare.

„A fost un an de coşmar”

Georgeta Ghiulţu încă încearcă să îşi găsească liniştea, după un an în care şi-a căutat dreptatea în instanţă şi a câştigat.

A contestat toate cele cinci abateri care i s-au imputat, dar şi modul în care a fost concediată: printr-o decizie semnată doar de către preşedintele CMMB, respectiv doar de unul dintre cei cinci membri ai Biroului Executiv al CMMB, şi fără a avea un mandat din partea acestui for.

Instanţa a decis că decizia de concediere a fost nelegală, motiv pentru care nu a mai analizat aspectele legate de temeinicia acuzaţiilor şi a dispus anularea acesteia.

Acuzaţile şi declaraţiile martorilor din faţa judecătorilor, tergiversarea procesului, toată birocraţia au afectat-o vizibil.

„Nu am cerut reangajarea din start. Când am depus cererea aveam şi opţiunea asta, dar regimul mar fi îmbolnăvit, am decis să nu mă expun, sănătatea este cea mai importantă”, povesteşte Georgeta Ghiulţu.

Sumele pe care a încearcat să le recupereze acum nu reprezintă o avere, dar Georgeta Ghiulţu a vrut să meargă până la capăt, atât pentru a sancţiona nedrepatatea care i s-a făcut, cât şi pentru a da un exemplu.

„A fost un an foarte greu. În toată viaţa mea profesională nu am avut nicio abatere, nicio sancţiune. Dacă au hotărât să facă simulacrul ăsta de demitere nu este vina mea, fapta imputată nu există. Şi acesta este pimul motiv pentru care am decis să merg în instanţă: nu îmi place nedreptateaşi nu îmi place să plec cu această tinichea de coadă pentru lucruri neadevărate”, explică fosta economistă a CMB.

Când i s-au comunicat abaterile de care era acuzată, Georgeta Ghiulţu refuzat să demisioneze şi s-a luptat pentru statutul şi munca ei. „Lucrez de la 18 ani, am două facultăţi, un masterat, multe cursuri de perfecţionare. Şi pentru ce eu, nevinovată, să am stigmatul ăsta? Au fost numai minciuni. La vârsta mea, să stau în sala de judecată şi să aud acuzaţiile mi s-a părut o umilire totală. Şi acesta este al doilea motiv pentru care am contestat decizia de concediere: pentru a da un exemplu că se poate, că nu poate angajatorul să te umilească şi să te înjosească cum vrea el. Angajatorul trebuie să respecte obligaţiile, dar şi drepturile angajaţilor”, spune ea.

„A fost un de coşmar. Tot ce vreau este să se termine, să îmi văd de liniştea mea. E greu şi epuizant”, conchide Georgeta Ghiulţu.

