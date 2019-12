”S-a născut, pe Pământ, şi ne-a izbăvit, Te cântăm, Te slăvim, Iisus, bine ai venit!”, este refrenul colindului care a răsunat pe celebra scenă a Ateneului Român, în cel mai aşteptat concert al anului.

„Eram un copil de maidan care juca fotbal. Părinţii mei chiar erau foarte supăraţi pe acest lucru – că jucam fotbal. Am fost la câteva echipe – mi-a plăcut şi îmi place acest sport. Eu zic că am fost un talent în fotbal, dar Dumnezeu a avut o altă lucrare cu mine. Am schimbat macazul foarte brusc către biserică, către artă”, a spus arhidiaconul Mihail Bucă, fondatorul Grupului Psaltic Tronos într-un interviu acordat evz.ro.

Deşi a „schimbat brusc macazul”, vocaţia de protopsalt a Părintelui Mihail nu este totuşi întâmplătoare. Tatăl său a fost cântăreţ bisericesc şi practica această profesie în timpul liber.

„Mi-a insuflat astfel acest dar, iar în 1997 am ajuns la Catedrala Patriarhală. Am adunat în jurul meu nişte băieţi şi am început să îi formez”, evocă Arhid. Mihail Bucă, amintind că denumirea Grupului Tronos vine de la Tronurile cereşti şi a fost oferită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Oamenii au cântat, au aplaudat şi au lăcrimat la interpretarea extraordinară a colindului şi au cerut şi un bis, pe care l-au primit din partea psalţilor Patriarhiei Române.

Iată înregistrarea de la Ateneul Român