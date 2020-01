„Orice om e predispus să facă o faptă penală, desigur, nu neapărat crima. Fiecare are un prag pe care îl poate depăşi la un moment dat, deci se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că e nebun.



Modul de operare şi cele două victime mă fac să spun că este. Este violator în serie. Am găsit multe probe biologice de act sexual în curte, în locuinţă. Am aflat că venea frecvent pe acolo cu femei, probabil unele prostituate.



El aducea femei în mod frecvent, cred că s-a întâmplat ceva la un moment dat. Cred că a spus o parte din adevăr atunci când a povestit că Luiza a vrut să plece, a ţipat, a lovit-o, i-a fost greu să-i mai dea drumul după ce a sechestrat-o, ştiind că se va duce la Poliţie. A încercat să o ţină în continuare, Luiza s-a răzvrătit şi a lovit-o tot mai rău până când a omorât-o.



Atâta timp cât nu avem cadavru, nu putem vorbi de leziuni. El susţine că nu ar fi vorba de intenţie. Eu cred însă altceva. După urmele descoperite prin casă şi maşină, după metodele folosite, tind să cred că este crima.



Iar după ce a omorât-o pe Luiza, nu l-a mai deranjat încă un cadavru, avea şi metoda.



Era pregătit pentru aşa ceva. Maşina lui era modificată. Erau anulate comenzile de acţionare a geamurilor electrice din spate, geamurile fumurii, nu se puteau deschide uşile din spate dacă acţiona siguranţele. Locul din spate era perfect pregătit. A şi recunoscut ca atunci când una dintre victime a refuzat să întreţină relaţii sexuale a lovit-o şi a leşinat pe banchetă. A mai şi legat-o cu cureaua”, a declarat poliţistul, în interviul acordat ziare.com.



A avut Dincă complici?



Poliţistul nu crede că Gheorghe Dincă a avut complici, deoarece este „foarte circumspect”.



Despre Fane Risipiţeanu a declarat că e „un alcoolic, care a participat probabil la o orgie sexuală, dar nu neapărat cu cele două fete”.



Poliţistul, raportat la „omul” Dincă: Cu o ură fără margini, rămânem cu ea în suflet / Nu suntem roboţi



„Aveam grijă să-l hrănim, să-i dăm apă, să nu i se întâmple ceva”, a povestit poliţistul.



L-a enervat ceva în timpul CFL?



„Nu i-a plăcut că i-am defrişat practic toată curtea. Aveam nevoie de asta pentru scanare, să vedem unde trebuie să săpăm. Ţinea la copacii aceia. Avea tipul lui de sentimente”



Cum aţi resimţit presiunea mediatică?



„Câteodată le înţeleg dorinţa de senzaţional, încercau şi ei să obţină informaţii. Dar ne-a deranjat când stăteam şi noi şi mâncăm aşezaţi direct pe jos, lângă cort, ne-au filmat de pe un coteţ. I-am rugat atunci să ne lase şi nouă un pic de linişte, măcar la masa”



Ca poliţist, cum v-aţi simţit în ancheta cazului care a implicat şi o culpă sau cel puţin acuzaţii grave la adresa unor poliţişti, de la 112 sau cei la care au fost reclamate dispariţiile şi care au trimis părinţii acasă, să aştepte fata plecată cu Fat Frumos? Aţi simţit cumva nevoia să compensaţi?



„Am aflat că au fost probleme în această privinţă. Ştiu că la vremea respectivă era în vigoare un ordin comun care reglementează procedurile în cazul dispariţiei persoanelor. Acest ordin prevede o serie de activităţi pe care trebuie să le desfăşoare structura de poliţie care primeşte sesizarea.”



Eniţă susţine că investigaţia de la Caracal „a ieşit perfect” şi nu există nicio posibilitate ca Dincă să nu fie condamnat. Poliţistul a ieşit la pensie, dar spune că mai trece pe la colegi, pentru că acolo e un colectiv extraordinar.